Mieszkanka Sosnowca kontra Zbigniew Ziobro. „Jest zerem”

We wtorek 1 października 2019 roku Zbigniew Ziobro odwiedził Sosnowiec i rozmawiał z mieszkańcami tego miasta, których spotykał na ulicach. W pewnym momencie do ministra sprawiedliwości podeszła kobieta. – Przykro mi, że ta Polska przez was wygląda, tak jak wygląda. Nie liczycie się z nikim. Proszę mi wybaczyć, ale pan szczególnie jest zero, tak jak powiedział pan Miller – powiedziała mieszkanka Sosnowca. – Rozumiem – odpowiedział krótko Zbigniew Ziobro. – Jest zerem – powtórzyła kobieta. – Wie Pani, że mafiom odebraliśmy 500 plus? Czy pani wie, że mafiom odebraliśmy 500 plus? – pytał prokurator generalny. – Chodzi pan po sklepach? A co z tych 500 plus jest? – odpowiedziała kobieta.

Leszek Miller kontra Zbigniew Ziobro

Przypomnijmy, w 2003 roku podczas obrad komisji śledczej badającej tzw. aferę Rywina doszło do spięcia między Leszkiem Millerem, a Zbigniewem Ziobro. Ówczesny premier zwrócił się wówczas do przesłuchującego go Zbigniewa Ziobry słowami: „jest pan zerem, panie pośle”.

Czytaj także:

„Super Express”: Ryszard Petru stracił półtora miliona złotych