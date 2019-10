Kornel Morawiecki zostanie pochowany na Powązkach. Mateusz Morawiecki zawiesza kampanię

– Przez najbliższe dni w sposób oczywisty premier będzie wyłączony z kampanii. Teraz będziemy przygotowywać się do uroczystości pogrzebowych. To będzie oczywiście pogrzeb państwowy – przekazał Michał Dworczyk w rozmowie z Markiem Kacprzakiem w programie „Tłit” WP. Szef KPRM zaznaczył, że premier Mateusz Morawiecki „nie będzie na pewno prowadził kampanii do czasu pogrzebu”. Kornel Morawiecki zostanie pochowany na warszawskich Powązkach. – Natomiast jeśli chodzi o datę i godzinę, to takie decyzje zapadną w najbliższym czasie i będziemy o nich informować – dodał Michał Dworczyk.

Kornel Morawiecki nie żyje

W poniedziałek 30 września zmarł Kornel Morawiecki. Legendarny opozycjonistra z czasów PRL, poseł na Sejm VIII kadencji chorował na raka trzustki. O ostatnich chwilach z ojcem w rozmowie z red. nacz. „Faktu” Katarzyną Kozłowską opowiedział premier Mateusz Morawiecki. – Jedne z ostatnich słów, które wypowiedział, były takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową. To była od dawna taka jego myśl, którą starał się promować – powiedział szef rządu. W weekend premier dziękował za słowa wsparcia, które otrzymywał w związku z chorobą ojca.

Na wiadomość o śmierci Kornela Morawieckiego licznie zareagowali politycy z różnych opcji. – Był człowiekiem niezłomnym, dla którego wolna Polska – niepodległa i wolna – stanowiła główny, czy wręcz jedyny cel aktywności politycznej – mówił na specjalnym briefingu prezes PiS. Jarosław Kaczyński podkreślił, że jego działalność konspiracyjna była „niezwykła i niespotykana” nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale cały Układ Warszawski. – Odszedł człowiek naprawdę wybitny, a przy tym niezwykły i to powód do wielkiego żalu nas wszystkich, całego naszego obozu. Jest oczywiste, że w tym momencie jesteśmy razem z panem premierem, który stracił ojca – zakończył Jarosław Kaczyński.

