Pawłowicz omawiała awans sędziego, który wydał korzystne dla niej wyroki. KRS „usprawiedliwia” posłankę

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa po tym, jak na posiedzeniu omawiano kwestię awansu Krzysztofa Świderskiego stwierdził, że niedopuszczalne jest, by Krystyna Pawłowicz jako członek KRS brała udział w opiniowaniu tej sprawy. – Uważam, że pani profesor powinna być wyłączona – mówił Maciej Mitera w rozmowie z RMF FM. Przypomnijmy, sędzia w przeszłości wydał dwa korzystne dla posłanki wyroki.

Co stwierdzili członkowie Rady?

Sprawa została rozpatrzona na posiedzeniu jednego z zespołów KRS. O uchwalenie stanowiska wystąpiła Pawłowicz dodając, że jeśli nie zostanie ono ustalone przed końcowym głosowaniem w sprawie Świderskiego, to ona na czas oddawania głosów wyjdzie z sali obrad. Ostatecznie stanowisko ustalono i to jednogłośnie. „Członek Rady powinien ujawnić Radzie fakt, iż osoba której dotyczy postępowanie przed Radą brała udział w wydaniu orzeczenia dotyczącym członka Rady. Wskazana okoliczność nie powoduje wyłączenia członka Rady z mocy prawa” – czytamy w stanowisku, do którego dotarł reporter RMF FM.

Przewodnicząca zespołu w proponowanym stanowisku zaznaczyła, że członek KRS może zostać wyłączony z wydawania orzeczenia jedynie wówczas, gdy sam tego chce, lub zawnioskuje o to kandydat. „Jeśli członek Rady uzna, że rozpoznanie w przeszłości jego sprawy przez kandydata nie przeszkadza mu w bezstronnej ocenie kandydata – nie powinien składać wniosku o swoje wyłączenie” – dodano. W stanowisku podkreślono, że członek Rady ma obowiązek złożenia wniosku o wyłączenie go z obrad wówczas, gdy proces z jego udziałem wciąż się toczy, a w sprawie orzeka sędzia, który kandyduje na wyższe stanowisko. Fragment ustaleń członków Rady opublikował na Twitterze dziennikarz RMF FM.

Jakie korzystne wyroki wydał Świderski?

Chodzi przede wszystkim o sprawę przeciwko Jerzemu Owsiakowi, kiedy to w październiku 2018 roku warszawski Sąd Okręgowy nakazał szefowi WOŚP przeprosić polityk oraz zapłacić zadośćuczynienie. – Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukładać – mówił Owsiak podczas Przystanku Woodstock zwracając się do Pawłowicz. – Pozwałam go o trzy skrajnie chamskie, wulgarne, obrażające mnie, poniżające jako kobietę i jako człowieka publiczne ataki. Pan Owsiak sformułował je przy bardzo szerokiej publiczności, z wykorzystaniem mediów, także społecznościowych. Sąd przyznał mi rację. Uznał, że nie można w seksistowski sposób atakować kobiet w życiu publicznym. Owsiak musi przeprosić mnie za każdą z tych obelg na Twitterze i na Facebooku – mówiła wówczas posłanka.