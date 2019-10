Kornel Morawiecki nie żyje. Przez Warszawę przejdzie kondukt żałobny ku jego pamięci

Na portalu wpolityce.pl pojawiło się zaproszenie do udziału w kondukcie żałobnym, który w piątek 4 października przejdzie ulicami Warszawy, by oddać hołd marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu. Kondukt zostanie uformowany pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie na ul. Wiejskiej. Wyruszy o godzinie 19.00 i przejdzie ulicami: Wiejską, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową i Długą. Przemarsz zakończy się przy Katedrze polowej Wojska Polskiego. W katedrze około 20.30 rozpocznie się czuwanie przy trumnie Kornela Morawieckiego, które potrwa do północy.

Kornel Morawiecki nie żyje – uroczystości pogrzebowe

Msza pogrzebowa Kornela Morawieckiego rozpocznie się w sobotę 5 października o godzinie 12:00. Odbędzie się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Sama ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Została zaplanowana na godzinę 15:00

Kornel Morawiecki chorował na raka trzustki

Na początku roku Kornel Morawiecki przyznał w jednym z wywiadów, że chorował na raka trzustki. W ubiegłym tygodniu stan ojca premiera się pogorszył. W styczniu „Super Express” poinformował, że 78-letni Kornel Morawiecki trafił na badania do Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. – Wystąpiły u mnie dziwne, niepokojące objawy i zgłosiłem się do szpitala. Wyszło, że mam żółtaczkę. Ale najgorsze było przede mną. Kiedy wykonano badanie tomografem komputerowym stwierdzono, że mam nowotwór trzustki… – przekazał ojciec premiera. Kilka dni później w szpitalu MSWiA w Warszawie Kornel Morawiecki przeszedł poważną operację. W zbliżających się wyborach ojciec premiera kandydował do Senatu. – Przy życiu trzymają mnie najbliższa rodzina i polityka – powiedział wówczas Kornel Morawiecki w wywiadzie, którego udzielił dziennikarzom „Super Expressu”.

