„Rz”: Wojciechowski bez szans na tekę unijnego komisarza ds. rolnictwa

We wtorek 1 października Janusz Wojciechowski został przesłuchany przed komisję ds. rolnictwa w Parlamencie Europejskim, której członkowie mieli ocenić jego kompetencje do pełnienia urzędu unijnego komisarza ds. rolnictwa. Jak się okazuje, kandydat nie zaprezentował się najlepiej. Eurodeputowani odmówili udzielenia Wojciechowskiemu poparcia. Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że Janusz Wojciechowski miał mieć największe problemy...z tematyką związaną z rolnictwem. Polityk miał często powtarzać, że „deklaruje współpracę” czy „dziękuje za zasyngalizowanie problemu”, używał ogólników i nie wykorzystywał przysługującego mu czasu na odpowiedź. – Nie wiem, co to było, ale na pewno nie odpowiedź na moje pytanie – komentował Irlandczyk Matt Carthy z Sinn Fein.

„Na rolnictwie przecież się zna”

Zaskoczenia słabą postawą polityka na przesłuchaniu nie kryją politycy opozycji. – Na rolnictwie przecież się zna – dziwił się Robert Biedroń. - Naprawdę byliśmy spokojni o przebieg przesłuchania. To ważne dla Polski, bo to istotna teka. Nie było żadnych uprzedzeń – dodawał Andrzej Halicki. – Pytania były znane wcześniej, nie były podchwytliwe. Miał przygotowane przez urzędników odpowiedzi. Po prostu ich nie przeczytał – powiedziała „Rzeczpospolitej” nieoficjalnie osoba znająca kulisy przygotowań do przesłuchania.

Eurodeputowani postanowili dać Wojciechowskiemu jeszcze jedną szansę. Kandydat otrzymał dodatkowych sześć pytań na piśmie. Jeśli odpowiedzi nie będą satysfakcjonujące, wówczas odbędzie się drugie przesłuchanie. Początkowo planowano, że odbędzie się ono 14 października, jednak z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że pierwsze przesłuchanie polskiego kandydata zostało tak źle ocenione, że większość grup politycznych chce odrzucenia Wojciechowskiego i jak najszybszego spotkania z nowym kandydatem, żeby nie opóźniać tworzenia się nowej Komisji Europejskiej. Z tego powodu przyspieszono termin drugiego przesłuchania na 7 października. Dzień później miałoby się odbyć posiedzenie komisji rolnictwa, podczas którego - jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej” - kandydatura Janusza Wojciechowskiego zostanie odrzucona.

