3-latek dostał leki nasenne, by nie „przeszkadzać” mamie i jej partnerowi? Dziecko nie żyje

Pod koniec sierpnia 2019 roku 27-latka umówiła się na spotkanie w hotelu w Bydgoszczy z 35-letnim mężczyzną. Nie wiadomo, czy było to pierwsze spotkanie pary. Kobieta w umówionym miejscu pojawiła się wraz z 3-letnim synkiem.

Jak informuje Polska Times, chłopcu prawdopodobnie zostały podane środki nasenne, by nie „przeszkadzał” dorosłym. Niestety, finał tej historii jest tragiczny. 3-letnie dziecko zasnęło, ale już się nie wybudziło. Do hotelu została wezwana karetka. Chłopiec został przewieziony do szpitala. Mimo starań lekarzy, dziecka nie udało się uratować. 3-letni Kuba zmarł. – Wiele wskazuje na to, że u podłoża zgonu chłopca leżą kwestie toksykologiczne – przekazał prok. Dariusz Bebyn z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. Jego słowa cytuje Polska Times.

Okazało się, że matka Kuby jest w ciąży. Zarówno 27-latka, jak i jej partner trafili do aresztu.

