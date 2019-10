Widzisz dziecko na tym zdjęciu? Zagadka policjantów z ważnym przesłaniem

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie opublikowała na Facebooku dwa zdjęcia wykonane z perspektywy kierowcy. Na pierwszym z nich widać dziecko w żółtej kurtce i czerwonej czapce, które stoi przed przejściem dla pieszych. Na drugim dziecko znika... ale czy na pewno?

Gdy przyjrzymy się fotografiom widzimy, że na drugim zdjęciu również występuje dziecko. Jest ono jednak zdecydowanie mniej widoczne, a ciemne ubrania na tle drzewa sprawiają, że trzeba wytężyć wzrok, by dostrzec nieletniego. Dokładając do tego mokrą nawierzchnię oraz krótki czas reakcji, brak odblasków może doprowadzić do tragedii.

Dlaczego noszenie odblasków jest takie ważne?

Noszenie odblasków ma duże znaczenie jesienią i zimą. Wcześnie zapadający zmrok, ciemne poranki, mgła, opady deszczu ze śniegiem nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych. Materiały odblaskowe działają na zasadzie odbijania padającego na nie światła. Policjanci przypominają, że prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł pojazdu i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Widząc z daleka święcący punkt kierowca ma więcej czasu na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego.