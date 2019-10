Korwin-Mikke: Polska powinna zawrzeć sojusz z Rosją

Witold Jurasz w jednym ze swoich podcastów rozmawiał z Januszem Korwin-Mikke, a rozmowa pojawiła się w Storytel. Lider Konfederacji został zapytany o to, czy dobrze ocenia obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Polityk odpowiedział przecząco dodając, że „oznacza to złamanie porozumienia, na mocy którego Rosja wyraziła zgodę na wstąpienie Polski do NATO” . Dodał, że Rosji dano gwarancję, iż „w Polsce nie będą na stałe stacjonować siły NATO”.

Korwin-Mikke stwierdził, że nasz kraj powinien zawrzeć „dwustronny sojusz” ze Stanami Zjednoczonymi podobny do porozumienia zawartego między USA a Izraelem. Dziennikarz prowadzący rozmowę zauważył, że jest to scenariusz niemożliwy do zrealizowania, na co polityk odparł, że „w takim razie Polska powinna zawrzeć sojusz z Rosją” . Dopytywany, czy Polska powinna opuścić nie tylko NATO, ale również Unię Europejską, lider Konfederacji odpowiedział „oczywiście” . – Ale niekoniecznie należałoby od razu wchodzić do strefy rublowej – dodał.

Liderzy Konfederacji rozmawiali o nielegalnej operacji?

Przypomnijmy, „Fakt” dotarł do nagrania z tajnej narady liderów ugrupowań wchodzących w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość. Spotkanie miało się odbyć 17 czerwca 2019 roku w siedzibie partii KORWiN w Warszawie. Jak informuje wspomniany dziennik, mieli w nim brać udział Janusz Korwin-Mikke, Marek Jakubiak, Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Michał Wawer, Kaja Godek, Maciej Maciejowski i Paweł Dulski. Nagranie, do którego dotarł „Fakt” obejmuje około 1,5 godziny rozmów.

Politycy obecni na spotkaniu mieli poruszać temat finansowania trwającej obecnie kampanii wyborczej. Z informacji Barbary Burdzy z „Faktu” wynika, że Janusz Korwin-Mikke ustalał z rozmówcami, ile pieniędzy z subwencji partii KORWiN przeznaczy na kampanię Konfederacji. Ostatecznie stanęło na 2,5 mln zł. „Problem w tym, że takie swobodne – jak sam to określił Korwin – »transferowanie« pieniędzy byłoby złamaniem prawa wyborczego, a także ustawy o partiach politycznych” – podaje „Fakt”. – Partia może finansować działalność wyłącznie z utworzonego przez siebie komitetu wyborczego. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, środki z subwencji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe partii, a takim nie jest finansowanie innej partii ani innego podmiotu – powiedział w rozmowie z „Faktem” Krzysztof Lorentz, dyrektor zespołu kontroli finansowania partii politycznych w Państwowej Komisji Wyborczej.

Janusz Korwin Mikke w rozmowie z Barbarą Budzy zaprzecza medialnym doniesieniom. Na stronie internetowej „Faktu” został opublikowany stenogram rozmowy polityków.