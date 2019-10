Włodzimierz Cimoszewicz zaskakuje. „Niestety Kaczyński ma sporo racji…”

Włodzimierz Cimoszewicz prognozował jak będzie wyglądała przyszłość Polski, jeżeli zbliżające się wybory parlamentarne wygra Prawo i Sprawiedliwość. – Jeżeli oni dostaną mandat do rządzenia na kolejne cztery lata, to będą kontynuowali wszystko, co do tej pory robili. Będą dopinali te tak zwane reformy w sądownictwie, czyli podporządkowanie sądownictwa władzy politycznej, będą likwidowali niezależność mediów, których jeszcze nie mają pod swoim butem. Polska po prostu będzie krajem niepraworządnym, niedemokratycznym, w którym nikt nie może być pewien, że będzie traktowany wedle pewnych cywilizowanych reguł – stwierdził europoseł.

„Niestety Kaczyński ma sporo racji…”

Włodzimierz Cimoszewicz został również zapytany, dlaczego w jego ocenie „Prawo i Sprawiedliwość ma tak duże poparcie, mimo licznych afer”. – Tych afer było rzeczywiście wyjątkowo wiele i one były wyjątkowo poważne. Sam do końca nie rozumiem, dlaczego dla wielu osób to nie są sprawy istotne. Można szukać wyjaśnień polegających na kupowaniu przychylności za pomocą tych wszystkich transferów finansowych, socjalnych. Niewątpliwie to ma swoje znaczenie – stwierdził polityk.

W dalszej części programu Włodzimierz Cimoszewicz przyznał Jarosławowi Kaczyńskiemu w pewnej kwestii rację. – Niestety Kaczyński ma sporo racji, kiedy krytykuje opozycję za pewną nijakość. Trzeba być wyrazistym, trzeba mieć jednoznaczne poglądy, trzeba mieć odwagę je przedstawiać. Tego – jak sądzę – w ostatnich latach brakowało. Ludzie na ulicy jaśniej wyrażali swoje poglądy niż niektórzy przywódcy opozycji – ocenił Włodzimierz Cimoszewicz.

Czytaj także:

28-latek miał zlecić zabójstwo Zbigniewa Ziobry. Pozostaje nieuchwytny