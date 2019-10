Niesiołowski chwali Jaruzelskiego. „Ma dużo większe zasługi niż Kaczyński”

Były polityk PO podkreśla w książce „Niesiołowski”, że jego stosunek do Jaruzelskiego jest i był „zróżnicowany”. „ Z jednej strony Jaruzelski to generał, który z całą pewnością brał udział w sowietyzacji Polski, ale z drugiej – bił się dzielnie w II wojnie światowej, podczas której stracił ojca. Jaruzelski pochodził z polskiej szlachty, był wykształconym polskim inteligentem, ziemianinem. Wyrażał się – co dla mnie niezwykle ważne –poprawnym językiem. Nie mówił – jak na przykład Patryk Jaki – «hekatumba», «Czasowski» czy «czeba»” - stwierdził Stefan Niesiołowski w rozmowie z Piotrem Lekszyckim.

Ponadto były polityk PO w dużej mierze usprawiedliwia Wojciecha Jaruzelskiego za stan wojenny, twierdząc, że dyktator „starał się to zrobić przy absolutnie najmniejszych możliwych kosztach”. „Nie dało się tego uniknąć, ofiary były, ale w skali całego kraju ich liczba rzeczywiście okazała się minimalna. Dlatego mówienie o Jaruzelskim jako krwawym oprawcy jest zupełnie nie na miejscu” – twierdzi polityk. – „A swoisty rekord pobił chyba Kaczyński, mówiąc, że wyobraża sobie proces Jaruzelskiego jako drugi proces Eichmanna. To dopiero byłaby farsa. Gdzie są te transporty śmierci, gdzie Holokaust?!” – dodaje.

„Jaruzelski nie chciał iść drogą wielu dyktatorów, którzy terroryzują swoje społeczeństwo. Nie było u nas masakry jak na placu Tiananmen, gdzie czołgi rozjechały manifestantów” – uważa polityk, który sam trafił w PRL do więzienia. – „Generał Jaruzelski użył siły w minimalnym stopniu. U nas nikt się nie pastwił nad internowanymi, byłem bardzo dobrze traktowany, wszystko odbywało się zgodnie z ówczesnym prawem. Pewnie, że nie było to demokratyczne, ale to nie Jaruzelski wprowadził w Polsce ten system. Był po prostu jego elementem” – podkreśla Niesiołowski.

„Jaruzelski doprowadził do odzyskania wolności”

W książce Niesiołowski chwali też Wojciecha Jaruzelskiego, który, jego zdaniem, pomógł budować w Polsce demokrację. Przy okazji były polityk PO kolejny raz skrytykował Jarosława Kaczyńskiego. „Wojciech Jaruzelski zbudował – oczywiście przy udziale opozycji – system demokratyczny. Ma zatem dużo większe zasługi niż Jarosław Kaczyński, który demokrację niszczy. Niestety, z coraz lepszym skutkiem. Gdy pod koniec lat 80. Polska zaczęła odzyskiwać podmiotowość polityczną, a ZSRR był na tyle słaby, że już nie mógł interweniować, Jaruzelski doprowadził do odzyskania w Polsce wolności” – stwierdził Niesiołowski. „W końcu jednak ta władza sama zdecydowała się pokojowo odbudować demokrację na drodze wewnętrznego porozumienia. To ogromna zasługa Jaruzelskiego. Chwała mu za to” – dodaje.