Wyjątkowe zabytki z Pompejów po raz pierwszy w Polsce. Wystawę otworzy pochód i walka gladiatorów

W 79 r. n.e. potężna erupcja Wezuwiusza zniszczyła dwa miasta rzymskie, Pompeje i Herkulanum, zasypując je gorącym popiołem. Od czasów nowożytnych trwają tam intensywne prace archeologiczne, dzięki którym odsłania się ślady codziennego życia mieszkańców cesarstwa rzymskiego. Co roku Pompeje zwiedza nawet kilka milionów turystów.

Od soboty w Muzeum Archeologicznym w Krakowie można obejrzeć wystawę eksponatów pochodzących z Pompejów zatytułowaną „Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza” . Aneta Rams-Gawlik z Muzeum Archeologicznego w Krakowie powiedziała PAP, że przedmioty te prezentowane są w Polsce po raz pierwszy.

„Drugiego razu może nie być” – podkreśliła. Według niej wystawa to niepowtarzalna okazja, by również w naszym kraju zobaczyć relikty ze słynnego rzymskiego miasta. „Jest to wydarzenie wyjątkowe, bo rzadko zdarza się, żeby taka liczba eksponatów tej rangi podróżowała po świecie” – powiedziała.

„Na wystawie jest cały wachlarz przedmiotów, od malutkich metalowych narzędzi – po monstrualne rzeźby” – dodała Rams-Gawlik. Podkreśliła, że oprócz przedmiotów na wystawie znajdują się też odlewy ciał ludzi i psa. Po raz pierwszy technikę wlewania płynnego gipsu w pokryte skamieniałym popiołem odciski po ludzkich sylwetkach, by odtworzyć kształt ciał ofiar, zastosował w Pompeach w XIX w. Giuseppe Fiorelli.

Jak zapowiadają muzealnicy, na wystawie odtworzono rzeczywistość starożytnego miasta na chwilę przed katastrofą. Na przykładzie ponad 100 oryginalnych eksponatów: fresków, marmurowych posągów, przedmiotów ze srebra, brązu, żelaza i szkła, w oryginalnej scenografii, ukazane zostanie życie codzienne mieszkańców, zwyczaje religijne, życie polityczne, kultura łaźni, kuchnia i medycyna ówczesnych mieszkańców Pompejów oraz świat gladiatorów. Będzie można też poznać mieszkańców Pompejów od całkiem prywatnej strony, goszcząc w przydomowych ogrodach czy... wnętrzach domów publicznych.

Wystawiane eksponaty pochodzą z Muzeum Archeologicznego w Neapolu. Ekspozycja w krakowskim Muzeum Archeologicznym będzie czynna do 8 marca 2020 r.

Pierwszy raz na pozostałości murów miejskich starożytnych Pompejów natrafiono podczas prac regulacyjnych rzeki Sarno w XVI w. Oficjalne wykopaliska rozpoczęto o wiele później, w 1748 r. Żmudne i pracochłonne wykopaliska w miejscu, w którym rozegrała się starożytna tragedia, trwają od ponad 270 lat.

Pompeje zostały w 1997 roku wpisane jako obiekt na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Otwarciu wystawy w Krakowie w weekend towarzyszyć będzie wielki pochód gladiatorów. Antyczni wojownicy w uzbrojeniu i strojach z epoki Cesarstwa Rzymskiego, przejdą ulicami Starego Miasta. Pochód zakończy się w ogrodach Muzeum Archeologicznego, gdzie stoczone będą walki pokazowe o laury przed krakowską publicznością.

