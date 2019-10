Lista przebojów Kwaśniewskiego. Wiele zaskoczeń, zabrakło miejsca dla hitu „Ole! Olek”

„Pamiętacie playlistę Obamy? My się dowiedzieliśmy, czego słucha prezydent Aleksander Kwaśniewski. Tak jest dziecinko, po tygodniach oczekiwania, mamy listę najczęściej słuchanych tego lata utworów przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego” – poinformowali na Facebooku Diego i Pablo. Prezenterzy Akademickiego Radia Kampus opublikowali listę 11 utworów.

Czego słucha Aleksander Kwaśniewski?

W zestawieniu Aleksandra Kwaśniewskiego są zarówno zagraniczni jak również polscy wykonawcy. Trzeba przyznać, że istnieje pewna rozpiętość gatunkowa. Obok kompozycji Zbigniewa Wodeckiego czy Łony i Webera na liście znalazły się także piosenki Kuby Badacha, do których słowa napisała córka Aleksandra Kwaśniewskiego – Aleksandra.

Musimy wspomnieć, że na potrzeby kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku została stworzona piosenka „Ole! Olek” zespołu Top One. Została ona odtworzona podczas sobotniej konwencji Lewicy, na której przemawiał były prezydent. Niestety, dla tego hitu zabrakło miejsca na liście przebojów, którą Kwaśniewski przesłał do Radia Kampus.

Lista przebojów Aleksandra Kwaśniewskiego

Tony Britten "Zadok the Priest"



Ray Charles "A Song For You"



Michael Brecker i James Taylor "Nearness of You"



John Mayer "Vultures"



Łona i Webber "Co tak wyje?"



Łona i Webber "Gdzie tak pięknie?"



Marek Napiórkowski "Vietato fumare"



Kuba Badach "Jestem kimś"



Kuba Badach "Wall of Kindness"



Zbigniew Wodecki "Rzuć wszystko co złe"



Larry Goldings "Boogie On Reggae Woman"Czytaj także:

Włodzimierz Czarzasty: Trzeba być ostatnią świnią i mendą, żeby...