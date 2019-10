Kiedy Polska dołączy do ruchu bezwizowego? Mosbacher podała datę

Polska spełniła podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Żeby znaleźć się w programie ruchu bezwizowego do USA, odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W tym roku po raz pierwszy udało się to w przypadku Polski – wynosi on 2,8 proc.

Visa Waiver Program – co to oznacza?

Włączenie państwa do Visa Waiver Program (VWP), czyli programu ruchu bezwizowego, oznacza, że jego obywatele będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni. Będą musieli tylko zarejestrować się w elektronicznym systemie autoryzacji podróży (Electronic System for Travel Authorization). Nawet po włączeniu Polski do programu ruchu bezwizowego będzie można się ubiegać o wizę, a posiadanie jej w paszporcie będzie miało swoje plusy. Taka wiza umożliwia wjazd do USA na pół roku, podczas gdy w ruchu bezwizowym możliwy jest tylko trzymiesięczny pobyt. Ruch bezwizowy na pewno docenią przede wszystkim ci, którzy wyjeżdżają rzadko albo muszą pilnie udać się do USA.

Kiedy Polska dołączy do ruchu bezwizowego?

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek 7 października Georgette Mosbacher podkreśliła, że procedura powinna zostać przeprowadzona do końca roku i „jest to najbardziej ostateczna data”. – 2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz – zapowiedziała. Jednocześnie ambasador USA w Polsce dodała, że obecnie muszą zostać przeprowadzone jedynie procedury administracyjne. – Kiedy to zostanie zakończone, sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego prześle notę doradczą do Kongresu Stanów Zjednoczonych mówiącą, że Polska spełniła wszystkie wymogi i może dołączyć do Programu Ruchu Bezwizowego – podkreśliła.