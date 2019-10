PE: Dobre przesłuchanie Wojciechowskiego. „Dostał zielone światło”

We wtorek 1 października Janusz Wojciechowski został przesłuchany przed komisję ds. rolnictwa w Parlamencie Europejskim, której członkowie mieli ocenić jego kompetencje do pełnienia urzędu unijnego komisarza ds. rolnictwa. Jak się okazuje, kandydat nie zaprezentował się najlepiej. Eurodeputowani odmówili udzielenia Wojciechowskiemu poparcia. Z informacji „Gazety Wyborczej” wynikało, że Janusz Wojciechowski miał mieć największe problemy... z tematyką związaną z rolnictwem. Polityk miał często powtarzać, że „deklaruje współpracę” czy „dziękuje za zasygnalizowanie problemu”. – Nie wiem, co to było, ale na pewno nie odpowiedź na moje pytanie – komentował Irlandczyk Matt Carthy z Sinn Fein.

Drugie przesłuchanie

Eurodeputowani postanowili dać Wojciechowskiemu jeszcze jedną szansę. Kandydat otrzymał dodatkowych sześć pytań na piśmie. Z ustaleń RMF FM wynika, że odpowiedzi udzielone przez polityka PiS okazały się dla eurodeputowanych niesatysfakcjonujące. W związku z tym, Konferencja Przewodniczących zadecydowała o dacie kolejnego przesłuchania. Odbyło się ono 8 października.

Z informacji przekazywanych przez korespondentkę RMF FM wynikało, że Janusz Wojciechowski wypadł lepiej niż podczas pierwszego przesłuchania. Mówił po polsku, a także „o wiele konkretniej”. Dziennikarka twierdzi, że wystąpienie Janusza Wojciechowskiego zostało odebrane bardzo pozytywnie. „Z moich rozmów z socjalistami, chadekami i liberałami wynika, że są duże szanse na zielone światło PE. »To było zupełnie inne, lepsze wystąpienie« – powtarzają wszyscy" – napisała na Twitterze.

Koordynatorzy grup politycznych w Komisji Rolnictwa PE zaakceptowali kandydaturę

Jak informuje „Rzeczpospolita”, koordynatorzy grup politycznych w Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zaakceptowali kandydaturę Janusza Wojciechowskiego na stanowisko unijnego komisarza. „Janusz Wojciechowski dostał zielone światło po przesłuchaniu! Wojciechowski będzie polskim komisarzem ds. rolnictwa” – poinformowała Szymańska-Borginon w kolejnym wpisie. „Wszyscy byli za” – przekazała, powołując się na źródło „zza zamkniętych drzwi spotkania koordynatorów.