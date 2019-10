Wałęsa o Lechu Kaczyńskim: Pomniki stawiacie nieudacznikowi, a on jest współodpowiedzialny za Smoleńsk

Przypomnijmy, że Lech Wałęsa dzień po pogrzebie Kornela Morawieckiego określił założyciela Solidarności Walczącej mianem „zdrajcy” . Od tych słów Wałęsy zdystansowała się w późniejszych wypowiedziach część polityków, w tym Katarzyna Lubnauer i Małgorzata Kidawa-Błońska i Grzegorz Schetyna. Sam Lech Wałęsa nie uważa jednak swojej wypowiedzi za niestosowną. W środę w audycji Radia Zet powtórzył swoją ocenę. – Ja prowadziłem ten bój. Kiedy mam tak ciężko, a on mi zakłada Solidarność Walczącą? – tłumaczył. Dodał, że „zawsze należy mówić prawdę” , nawet tuż po czyjejś śmierci.

W kolejnych słowach Wałęsa nawiązał do kwestii katastrofy smoleńskiej, krytykując „stawianie pomników takiemu nieudacznikowi jak Lech Kaczyński” . – Pomniki stawiacie, a przecież on jest współodpowiedzialny za Smoleńsk. Gdyby był naprawdę takim bohaterem, to nie powinien doprowadzić do Smoleńska – stwierdził.

Proces o Smoleńsk

W tym kontekście warto przypomnieć, że 22 lipca Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok nakazujący Lechowi Wałęsie przeproszenie Jarosława Kaczyńskiego za wypowiedzi dotyczące katastrofy smoleńskiej. Były prezydent sugerował w nich odpowiedzialność prezesa PiS za tragedię, w której zginął jego brat. We wpisie na Facebooku stwierdził: „Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r”.