Pawłowicz o śmierci Jana Szyszki: TVN pewnie się cieszy

O śmierci Jana Szyszki poinformował na Twitterze Andrzej Duda. Krystyna Pawłowicz najpierw w emocjonalnym wpisie pożegnała byłego ministra środowiska, a w kolejnym zaatakowała dziennikarzy. „TVN pewnie się cieszy, wczoraj wieczorem wściekłe szczuli na profesora Szyszkę. Profesor jako człowiek wrażliwy tego już nie mógł znieść” – stwierdziła posłanka. „Zaszczuliście kolejnego wybitnego patriotę. Cieszycie się TVN, co?” – dodała.

Do śmierci Szyszki odnieśli się także inni politycy, którzy pożegnali go za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jadwiga Wiśniewska, europosłanka



Jan Krzysztof Ardanowski



Michał Szpądrowski, współpracownik Mariusza Kamińskiego



Piotr Gliński



Beata Kempa



Henryk Kowalczyk



Ryszard Terlecki



Joachim Brudziński



Mateusz Morawiecki



Małgorzata Kidawa-Błońska



Krystyna Pawłowicz



Beata Szydło

Co mówił Szyszko o żłobkach?

Jan Szyszko w trakcie debaty wyborczej w Pruszkowie mówił w zaskakującym tonie o budowie przedszkoli i żłobków. Były minister środowiska stwierdził, że są one „spuścizną po poprzednim systemie, komunistycznym, ale również po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u”. Dziennikarki pytały go o to podczas konferencji prasowej w Warszawie.

– Największym problemem w ogóle Polski są sprawy związane z demografią. Gdy PiS obejmował rządu, dzietność kobiet w Polsce była najniższa na świecie. Byliśmy narodem zwijającym się demograficznej – mówił były minister. Polityk stwierdził, że programy społeczne PiS były „koniecznością” i „nikt nie kwestionuje ich skuteczności”.

Rządowym panaceum na problemy demograficzne miał być program 500 plus. Jednak według Głównego Urzędu Statystycznego – po chwilowym wzroście – liczna narodzin dzieci w Polsce spadła do poziomu z października 2016 roku. Odpowiadając na pytanie odnośnie niskiego poziomu dzietności, Szyszko wyjaśniał, że odwrócenie procesów demograficznych wymaga czasu. – Pani jest niezwykle młodziutka, ale niech pani przypomni sobie model 2+1. Za jakich czasów to było lansowane? – pytał były minister.

Szyszko, któremu przypomniano, że żłobki istniały już w XVIII w., odparł, że program PiS jest „koniecznością, aby przywrócić godność rodzinie”. Były minister nie powtórzył swoich sugestii z Pruszkowa, gdzie mówił, że to mąż powinien zarabiać „odpowiednią pensję”, aby żona nie musiała pracować.

Nie żyje Jan Szyszko