Starcie Pawłowicz, Muchy i Nowackiej na Twitterze. „Czekam na przeprosiny”

Przypomnijmy, w 2018 roku toczyły się dwa procesy w sprawie Krystyny Pawłowicz i Jerzego Owsiaka. Chodziło o kontrowersyjne wypowiedzi szefa WOŚP na temat posłanki PiS. W obu sprawach korzystne dla polityk partii rządzącej wyroki wydawał Krzysztof Świderski czyli sędzia, którego awans był dyskutowany przez członków KRS, w tym przez... Pawłowicz. Na tym jednak nie koniec, a 9 października TVN24 informował o tym, że wspomniany sędzia orzekał także w sprawie, jaką przeciwko posłance PiS wytoczył Sławomir Nitras. – Jestem tylko zdumiony. Okazuje się, że ta sierotka, która losuje sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości, zawsze jak jest pani Pawłowicz, to zawsze trafia na tego samego sędziego. Jakby to był taki osobisty sędzia pani Pawłowicz – powiedział poseł PO-KO w rozmowie ze stacją.

Losowane czy przydzielane?

Uwagę wzbudził fakt, że sędziowie w Polsce są losowani do spraw i przypadki, gdy jedna osoba aż trzy razy trafia na tego samego sędziego, są raczej niespotykane. Wspomniała o tym Barbara Nowacka, która poczuła się wywołana do tablicy za sprawą komentarza Pawłowicz. „Wy to faktyczni macie już dorobek. Porozwalałyście kolejno wszystkie partie i grupy, których dotknęłyście. A poza tym,baby w waszym wieku i sposobie zachowania nie są żadnymi »dziewczynami«. Te były w patriotycznych polskich powstaniach, a wy..”. – napisała posłanka PiS pod spotem udostępnionym przez Nowacką. „O, dzień dobry. Miło że Pani pisze, myślałam o Pani bo aż muszę spytać, jak to się robi Pani ten numer z trzykrotnym wylosowaniem przychylnego sędziego zrobiła? Ja wiem że kobiety potrafią wszystko, ale żeby aż tak? Dla dziewczyn pytam..”. – odpisała jej Nowacka.

Posłanka PiS nie pozostała dłużna stwierdzając, że każda wypowiedź przewodniczącej Inicjatywy Polskiej „jest kompromitacją”. Dodała, że losowanie sędziów do spraw wprowadzono 3 stycznia 2018 roku, a za rządów dzisiejszej opozycji „sądy przydzielały sprawy poszczególnym sędziom” . „Moje sprawy były wszczęte w 2017 roku, gdy losowań jeszcze nie było. Czekam na przeprosiny” – dodała. W tym momencie do dyskusji włączyła się Joanna Mucha.