Rzeszów. Mężczyzna najprawdopodobniej nożem ugodził dwie osoby

Do zdarzenia doszło w środę 9 października o godz. 20.40 na ul. Jagiellońskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pomiędzy trzema mężczyznami doszło do awantury. Sprzeczka przerodziła się w szarpaninę, podczas której jeden z mężczyzn, najprawdopodobniej nożem, ugodził dwóch pozostałych uczestników zdarzenia. Ranni mężczyźni zdołali jeszcze podejść w rejon komendy, gdzie pomocy udzielili im przechodnie oraz policjanci. Karetką pogotowia zostali przewiezieni do szpitala.

Pokrzywdzeni to dwaj 27-letni mieszkańcy Rzeszowa. Stan jednego z nich określany był jako ciężki. Na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych pracowali policjanci. Funkcjonariusze poszukują sprawcy zranienia mężczyzn.