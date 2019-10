Kaczyński czytał Tokarczuk, Gliński nie dokończył żadnej jej książki. Minister obiecuje nadrobić zaległości

O ile jeszcze do wczoraj Olga Tokarczuk była jedną z najbardziej znanych polskich współczesnych pisarek, to od 10 października stała się niekwestionowaną gwiazdą numer jeden. Autorka powieści takich jak „Prawiek i inne czasy” czy „Bieguni” to pisarka ceniona również przez polityków, którzy przyłączyli się do gratulacji składanych świeżo upieczonej noblistce.

O szansach Olgi Tokarczuk na literacką Nagrodę Nobla spekulowano już od kilku dni. W tym kontekście o polską autorkę zapytana Piotra Glińskiego, który był gościem Moniki Olejnik w „Kropce nad i". Minister kultury dziedzictwa narodowego przyznał wówczas, że „próbował" czytać powieści Tokarczuk, ale żadnej „nigdy nie dokończył". Po przyznaniu nagrody urodzonej w Sulechowie pisarce polityk opublikował wpis na Twitterze. „Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk. Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy, tym bardziej, że to kolejny międzynarodowy sukces Pani Tokarczuk. Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie" – napisał Gliński dodając, że „w związku z nagrodą Pani Tokarczuk minister kultury tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki" . W obozie partii rządzącej nie brakuje jednak wiernych fanów Tokarczuk. Jarosław Kaczyński już trzy lata temu za pośrednictwem czatu przeprowadzanego w serwisie wpolityce.pl przyznał, że czytał „Księgi Jakubowe". Twórczość Tokarczuk ceni także Donald Tusk, który podkreślił, że przeczytał wszystkie jej dzieła „od początku do końca". Gratulacje noblistce złożyli również inni politycy, w tym Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Robert Biedroń.



