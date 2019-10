PiS chce zakazać aborcji eugenicznej? Sasin komentuje

– Czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ustawowe zagwarantowanie tej kwestii będzie dużo słabszą gwarancją, że ta sprawa zostanie raz na zawsze rozwiązana tak, jak byśmy chcieli – żeby aborcja eugeniczna była niemożliwa – powiedział w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Jacek Sasin. Polityk Prawa i Sprawiedliwości prognozował także, co może się wydarzyć jeżeli do władzy doszłyby środowiska lewicowe. – Jeśli do władzy doszłyby szeroko rozumiane środowiska lewicowe, to mogłyby one po wyborach spowodować, że zostanie dopuszczona tzw. aborcja na życzenie. Dlatego wybraliśmy drogę uzyskania gwarancji konstytucyjnych, żeby to uniemożliwić – przewidywał Jacek Sasin.

PiS po raz kolejny z ogromną przewagą. W Sejmie jeszcze trzy komitety

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet wynika, że gdyby wybory odbyły się w czwartek 10 października, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica). Na partię Jarosława Kaczyńskiego zamierza głosować 42,6 proc. badanych. Na kolejnym miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska z 22,5 proc. poparciem. 13,1 proc. respondentów deklaruje, że zamierza głosować na Lewicę (sojusz SLD, Wiosny i Lewicy Razem), a 6,9 proc. na Koalicję Polska (PSL i Kukiz’15). Pod progiem wyborczym znalazłaby się Konfederacja z wynikiem 4,4 proc. Na inne komitety zagłosować planuje 0,3 proc. Co ciekawe, 10,4 proc. respondentów wciąż nie wie, na kogo odda głos.