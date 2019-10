Wysłał maila o bombie w ministerstwie. 20-latek z Płońska w rękach policji

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z cyberprzestępczością pracowali nad sprawą dotyczącą gróźb, które drogą mailową zostały skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z przesłanej wiadomości wynikało, że w budynku zostanie podłożona bomba. Sprawa została poważnie potraktowana przez funkcjonariuszy – policjanci bardzo szybko dotarli do konta nadawcy oraz ustalili dane osób, które mogły z niego korzystać.

Sprawa wydała się jednak policjantom zbyt prosta. Podejrzewając, że nie mają do czynienia z osobami, które są autorami groźby, zaczęli badać inne hipotezy. Najbardziej prawdopodobną z nich była ta dotycząca włamania lub nieuprawnionego przejęcia adresu mailowego, co szybko zostało potwierdzone. Rzeczywisty sprawca został szybko namierzony, mimo że usiłował pozostać anonimowy w sieci i używał do tego specjalnych narzędzi. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Płońska.

Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z udziałem mężczyzny, a prokurator zadecyduje o kwalifikacji prawnej czynu. Jeżeli mężczyzna usłyszy zarzut dotyczący fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu życia lub zdrowia wielu osób może mu grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

