Poznań. Ukraiński aktor pobity w pizzerii? Pracownicy lokalu wydali oświadczenie

Jurij Czebotarow, ukraiński aktor i absolwent Charkowskiego Uniwersytetu Sztuki, współpracuje z Teatrem Biuro Podróży oraz Teatrem Polskim w Poznaniu. Aby dorobić na swoje utrzymanie, aktor zatrudnił się w jednej z poznańskich pizzerii. Dorywcza praca zaczęła jednak kolidować z próbami do spektakli, dlatego Ukrainiec postanowił się zwolnić. Z jego relacji wynika, że gdy poszedł do restauracji i zgłosił się po swoje pieniądze, między nim a kieownikiem lokalu doszło do sprzeczki. Z jego relacji wynika, że przedstawiciel pizzerii miał go siłą wypchnąć z lokalu i uderzyć głową w nos. Po tym, jak na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, aktor otrzymał zaległe wynagrodzenie.

„Jesteśmy oburzeni tym zdarzeniem i zszokowani sposobem rozwiązywania sporów, prezentowanym przez szefa wspomnianej pizzerii. O prawa Ukraińców pracujących w Poznaniu i w Polsce upominamy się nie od dziś – tak na deskach teatralnych, jak i w życiu codziennym. Liczymy, że napaść zostanie potraktowana poważnie, a sprawca poniesie konsekwencje” – napisali na swoim profilu na Facebooku pracownicy Teatru Polskiego w Poznaniu.

Oświadczenie w sprawie incydentu wydała także pizzeria. „W nawiązaniu do incydentu, który według słów Jurija miał miejsce w lokalu przy ul. Ściegiennego, kierownictwo Tivoli oświadcza, że wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest w toku, o wynikach niezwłocznie poinformujemy” – przekazali pracownicy. Kierownictwo lokalu dodało, że jest rzeczą oczywistą, że potępiają wszelkie przejawy agresji. „Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wśród pracowników Tivoli blisko połowa załogi jest narodowości ukraińskiej, niektórzy pełnią tez funkcje kierownicze, stąd pomawianie nas o dyskryminację narodowościową (Teatr Polski Poznań) jest dla nas wyjątkowo krzywdzące” – podsumowano.

