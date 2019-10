Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich? Kosiniak-Kamysz: Jedno nie stoi na przeszkodzie drugiemu

Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie TOK FM został zapytany, czy zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. Przewodniczący PSL wyjaśnił, że decyzja ta będzie podejmowana „demokratycznie". – Ciekawym sposobem byłoby przeprowadzenie już niedługo prawyborów nie tylko w PSL, ale w opozycji. Kluczowe byłoby przeprowadzenie różnych debat telewizyjnych i radiowych, narzucenie swojego przekazu – mówił polityk. – Musimy narzucić swoje propozycje, a nie czekać aż będzie wyłoniony kandydat po pierwszej turze i dopiero wtedy będziemy rozmawiać o współpracy – analizował w dalszej części programu.

„Będzie kandydował na szefa Europejskiej Partii Ludowej”

Czy Donald Tusk zdecyduje się na start w wyborach prezydenckich? – Myślę, że będzie kandydował na szefa Europejskiej Partii Ludowej. To byłoby bardzo dobre. Będziemy pewnie namawiać go do tego startu. To jest utrzymanie pozycji Polski w Europie, której dzisiaj nie ma polski rząd – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, jednocześnie zaznaczając, że nie jego rolą jest „doradzenie Donaldowi Tuskowi”. – Chciałbym, żeby został szefem partii EPL był Polak, nikt inny nie ma na to szans, więc warto o to powalczyć. A co zrobi z wyborami prezydenckimi? Jedno nie stoi na przeszkodzie drugiemu – komentował na antenie TOK FM.