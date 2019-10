Zatrzymania ws. handlu ludźmi. „Sprowadzali do agencji towarzyskich kobiety z Ameryki Płd.”

Łącznie 13 osób – kobiet i mężczyzn w wieku od 21 do 57 lat – zatrzymali we wtorek 15 października policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy wsparciu funkcjonariuszy z innych jednostek. Policjanci z Poznania zajmowali się tą sprawą od wielu miesięcy. Informacje, które do nich docierały, wskazywały na to, że osoby wywodzące się z Warszawy i okolicznych miejscowości zajmują się prowadzeniem agencji towarzyskich na terenie Wielkopolski, Dolnego Śląska i Mazowsza. „Sprawdzając ten wątek policjanci dowiedzieli się, że do tych agencji były sprowadzane młode kobiety z Ameryki Południowej” – informuje wielkopolska policja.

W uzgodnieniu z prokuratorami prowadzącymi śledztwo zaplanowana została akcja zatrzymania podejrzanych i likwidacji agencji towarzyskich. W realizację sprawy zostali zaangażowani policjanci z różnych jednostek, w tym Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Biura Operacji Antyterrorystycznych, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji oraz fundacja La Strada.

Na podstawie materiałów dowodowych przedłożonych prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty czerpania korzyści finansowych z prostytucji, wymuszeń rozbójniczych, handlu ludźmi, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i kierowania tą grupą. Podejrzanym grozi nawet do 15 lat więzienia.

