„SE”: Przełomowe informacje o stanie zdrowia Kaczyńskiego

Na początku września Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu, w którym mówił o swoim stanie zdrowia. – Muszę niestety to przeprowadzić. Po najbliższych wyborach (wybory parlamentarne odbyły się 13 października – red.) przejdę operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w jednej nodze. Później mniej więcej rok przerwy i kolejna operacja, tym razem druga noga, która jest na szczęście w znacznie lepszym stanie – powiedział wówczas polityk w rozmowie z „Super Expressem”. – W szpitalu poleżę z 7-10 dni i później czekają mnie dwie kule, co jest dość męczące, już to przechodziłem. Nie da się wtedy normalnie funkcjonować. Ale jak z biegiem czasu zacznę chodzić o jednej kuli, to będzie mi łatwiej się już poruszać – dodał lider partii rządzącej.

Jarosław Kaczyński w ubiegłym roku z powodu infekcji bakteryjnej poruszał się o kulach. Wtedy nie zdecydował się na przeprowadzenie operacji wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego ze względu na kampanię i eurowybory. Szybko jednak porzucił kule i zaczął poruszać się samodzielnie. – Taką mam szczęśliwie konstrukcję fizyczną. Nogi mam może nie za długie, ale mocne – stwierdził prezes PiS.

Nowe informacje o stanie zdrowia Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński jeszcze w tym roku przejdzie operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego – informuje „Super Express”. Dziennikarze wspomnianej gazety informują, że jeżeli prezes PiS wybierze WIM w Warszawie, w którym przebywał w zeszłym roku w związku z chorym kolanem, to nie będzie musiał długo czekać na przeprowadzenie operacji. – W Wojskowym Instytucie Medycznym na taką operację czeka się maksymalnie 4 miesiące. Co ważne, mogą tu przyjechać pacjenci z całej Polski. Procedury dla wszystkich są identyczne – poinformował prof. Krzysztof Kwiatkowski, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii WIM, w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu”.