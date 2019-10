Żulczyk: Ta ustawa to spełnienie marzeń pedofilskiego lobby w Kościele

Jakub Żulczyk postanowił skomentować obywatelski projekt Stop pedofilii, który zakłada m.in. penalizację edukacji seksualnej. „Jednym z fundamentów tak zwanego wychowania seksualnego dzieci i młodzieży jest ochrona przed patologicznymi, zbrodniczymi zachowaniami seksualnymi ze strony dorosłych oraz pomoc, gdy dziecko stało się ofiarą takich zachowań” – napisał pisarz. „Dlatego też zaproponowana przez PiS ustawa wygląda jak spełnienie marzeń pedofilskiego lobby w kościele katolickim. Szybki ten powyborczy prezent za agitację z ambon, ale z dziękczynnymi bombonierkami biegnie się jak najszybciej” – dodał Jakub Żulczyk.

Projekt ustawy „Stop pedofilii”

Podczas odwieszonego posiedzenia Sejmu, które miało się zakończyć jeszcze przed wyborami, posłowie zajęli się projektem obywatelskim „Stop pedofilii”, który powstał z inicjatywy Fundacji Pro-Prawo do Życia. Zakłada on m.in. rozwinięcie artykułu 200b kodeksu karnego dotyczącego „penalizacji pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim”. W projekcie zapisano rozszerzenie penalizacji o „pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej w związku z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką na terenie szkoły”. Tego typu przestępstwo miałoby być zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.