Już w ten weekend zmiana czasu. Jak należy przestawić zegarki?

W najbliższy weekend przejdziemy z czasu letniego na zimowy. Oznacza to, że w nocy z soboty na niedzielę 27 października cofniemy zegarki z godziny 3:00 na 2:00 i tym samym będziemy mogli spać o godzinę dłużej. Ponownej zmiany czasu dokonamy w ostatni weekend marca – pod warunkiem, że do tego czasu nie zaczną obowiązywać nowe, europejskie regulacje.

Dlaczego zmieniamy czas?

Wprowadzenie czasu letniego, tj. przesuwanie wskazówek zegarów o godzinę do przodu w okresie wiosenno-letnim, jako pierwszy proponował podobno Benjamin Franklin w XVIII. Miało to pomóc lepiej dopasować czas aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego i przynieść oszczędności. Dlatego też czas letni określa się w języku angielskim, jako „czas oszczędzający światło dzienne”. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje się ją nieprzerwanie. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Poprzednie obowiązywało do 2016 roku. Na początku listopada 2016 roku rząd wydał rozporządzenie, które przedłuża stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.

Zniesienie zmiany czasu

W sierpniu ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła konsultacje online, w których każdy internauta mógł wypowiedzieć się na temat zmiany czasu. „W odpowiedzi na wnioski obywateli, Parlamentu Europejskiego i niektórych państw członkowskich UE, Komisja postanowiła zbadać funkcjonowanie obowiązujących obecnie ustaleń dotyczących czasu letniego i ocenić, czy należy je zmienić” – napisano w opublikowanym formularzu KE. Wyniki ankiety, w której wzięło udział 4,6 mln osób wskazały na to, że aż 84 proc. respondentów chce zniesienia zmiany czasu. 26 marca 2019 r. PE zagłosował za zniesieniem zmiany czasu. Nowe regulacje mają wejść w życie od 2021 roku.

