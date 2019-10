Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego odbędzie się w Warszawie. Kard. Nycz podał dokładną datę

Beatyfikacji ma dokonać papieski wysłannik, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Giovanni Angelo Becciu. Uroczystość odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na Placu Piłsudskiego.

Warszawska Archidiecezja uruchomiła też oficjalną stronę internetową poświęconą beatyfikacji https://prymaswyszynski.pl/, na której umieszczono licznik odliczający co do sekundy czas, jaki pozostał do uroczystości.

Cały briefing można zobaczyć na Youtubie. Początek od 1:05 poniższego nagrania.

Proces beatyfikacyjny kard. Wyszyńskiego

Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego trwał 30 lat. Przełomem było zatwierdzenie w styczniu 2019 roku przez Lekarzy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych cudu uzdrowienia za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie ma dotyczyć 19-letniej kobiety, która zachorowała na nowotwór tarczycy z przerzutami. Lekarze nie dawali pacjentce szans na przeżycie. Podczas choroby grupa sióstr zakonnych oraz jej bliskich modliła się za wstawiennictwem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego o zdrowie dla kobiety. Zupełnie nieoczekiwanie nastąpiło trwałe uzdrowienie. Zatwierdzenie cudu przez konsylium lekarzy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych to jeden z najistotniejszych elementów procesu beatyfikacyjnego Prymasa Tysiąclecia.

Archidiecezja Warszawska poinformowała w czwartek 3 października, że kardynał Stefan Wyszyński na pewno będzie błogosławionym. Papież Franciszek upoważnił Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie za jego wstawiennictwem. Tym samym spełniony został ostatni wymóg niezbędny do beatyfikacji.

