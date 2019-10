Róża Thun jest spokrewniona z Jarosławem Kaczyńskim. Jak to możliwe?

Róża Thun od wielu lat jest żoną obywatela Niemiec, dlatego jej pełne nazwisko to Róża Graefin von Thun und Hohenstein Jest także córką nieżyjącego już prezydenta Krakowa Jacka Woźniakowskiego. Po krytycznych komentarzach w sieci na temat jej przodków, europosłanka postanowiła przyjrzeć się swojemu drzewu genealogicznemu. – Przez pewien czas hejterzy udostępniali w moich mediach społecznościowych zdjęcie człowieka o tym samym nazwisku, który ponoć był zbrodniarzem wojennym. Pisali, że to mój kuzyn, teść, dziadek, a nawet szwagier – opowiadała w rozmowie z Fakt24 dodając, że przejrzeli wspólnie z mężem przodków wstecz do XVIII wieku i nie znaleźli żadnych powiązań.

W trakcie analizy "Wielkiej genealogii" opracowanej przez Marka Jerzego Minakowskiego, która sięga do czasów średniowiecza okazało się, że Jarosław Kaczyński jest synem kuzynki 13. i 14. stopnia Róży Thun. Wspomnianą kuzynką jest matka prezesa Prawa i Sprawiedliwości – Jadwiga.

Róża Thun powiedziała w rozmowie z Faktem, że pokrewieństwo z politykiem daje jej pewne przywileje. – W dobrej rodzinie dzieci zawsze traktują z szacunkiem ciotki i wujów, dlatego mówię: Jarku, umyj ząbki, zmów paciorek, bądź grzeczny i nie wtrącaj się w nieswoje sprawy – stwierdziła.

