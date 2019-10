Prawnik ks. Szydło wydał stanowcze oświadczenie. W obronie syna byłej premier stają też politycy PiS

Pod koniec sierpnia tego roku w mediach pojawiła się informacja, że ks. Tymoteusz Szydło poprosił o bezterminowy urlop, który został mu udzielony. W związku z pojawiającymi się spekulacjami na temat przyczyn urlopu, reprezentująca kapłana kancelaria prawna Kopeć & Zaborowski wydała specjalne oświadczenie. Dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski umieścił je na Twitterze.

„ Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusz Szydło. W szczególności całkowicie nieprawdziwa jest informacja, że ksiądz Tymoteusz został ojcem. Dodać należy, że powód urlopu ma charakter prywatny i nie będzie komentowany publicznie. Wyrażamy głęboką nadzieję, że zostanie to uszanowane ” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez mec. Macieja Zaborowskiego. – „ Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do wszystkich osób oraz podmiotów rozpowszechniających dalej powyższe kłamstwa niezwłocznie kierowane będą do sądów prywatne akty oskarżenia oraz powództwa cywilne o ochronę dóbr osobistych. ” – dodano.

Politycy PiS bronią Szydło

W obronie syna byłej premier stanęli również politycy Zjednoczonej Prawicy: Patryk Jaki i Beata Kempa.

„ Atak na rodzinę Premier Beaty Szydło (oczywiście bez dowodów, celowo tylko ciągle insynuacje) to jedna z najbardziej haniebnych akcji ostatnich lat ” – napisał na swoim Twitterze europoseł PiS Patryk Jaki. –„ Wiceminister Beata Szydło dzielnie od dawna znosiła ataki. Jednak przychodzi moment, że mocno trzeba stanąć w jej obronie. Dość! ” – dodał.

„ Jako matka i polityk apeluję o zaprzestanie bezpodstawnych ataków na dzieci Pani Premier Beaty Szydło. Apeluję do świata dziennikarzy – zostawcie dzieci w spokoju – nawet jeżeli macie takie polecenia. Nie wpisujcie się w politykę upodlenia ” – zaapelowała europosłanka Beata Kempa. „ A przyzwoitych ludzi-proszę – nie dajcie się zmanipulować kłamstwu. Ktoś ma w tym swój cel ” – stwierdziła.

Świecenia ks. Tymoteusza Szydło

Starszy syn Beaty Szydło 27 maja 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Polityk PiS w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” tuż po święceniach kapłańskich syna przyznała, że większość polityków nie komentowała w żaden sposób jego decyzji. Wyjątkiem był premier Węgier Viktor Orban i jego żona Anikó Lévai. – Politycy raczej nie odnoszą się do tego, co robi mój syn. Bardzo miły gest spotkał mnie ze strony Viktora Orbana, który w ubiegłym roku, po święceniach diakonatu, przesłał Tymoteuszowi specjalny list – zdradziła.

Pod koniec sierpnia tego roku dowiedzieliśmy się, że ks. Tymoteusz Szydło poprosił o bezterminowy urlop. – Urlop został udzielony na prośbę księdza Tymoteusza i nie jest określony czasowo – poinformował ksiądz Mateusz Kierczak, dyrektor Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

