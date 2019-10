Wyciągnięto stare zdjęcie Olgi Tokarczuk. „Prawicowe media znalazły upragnionego haka na noblistkę”

W czwartek 10 października 2019 roku Akademia Szwedzka przyznała Oldze Tokarczuk Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Dzień później sieć Empik poinformowała, że w ciągu zaledwie 10 godzin sprzedała 12 tysięcy książek wyróżnionej autorki. Hitem stały się nie tylko wydania drukowane, ale też e-booki i audiobooki.

O sukcesie, który osiągnęła Olga Tokarczuk, pisały polskie i zagraniczne media. Po kilku tygodniach od uhonorowania autorki niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, media obiegło zdjęcie sprzed wielu lat, na którym noblistka siedzi przy ognisku i trzyma patyk, na którym smaży kiełbasę. Zdjęcie było szeroko komentowane, ponieważ Olga Tokarczuk od lat nie je mięsa.

„Prawicowe media znalazły wreszcie upragnionego haka na Noblistkę”

Do sprawy postanowiła odnieść się Karolina Korwin-Piotrowska za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Nasze ukochane prawicowe media znalazły wreszcie upragnionego haka na Noblistkę. Otóż, co widać na zdjęciu, ona, wegetarianka od 30 lat jadła kiedyś kiełbasę. Jest to skandal” – napisała dziennikarka na Instagramie. Karolina Korwin-Piotrowska postawiła także diagnozę zaistniałej sytuacji. „Rozumiem, albo przynajmniej staram się pojąć, ze prawicy Nobel dla Olgi się nie podoba, oni tak zafiksowani na polskości, na dumie narodowej, robią teraz wszystko, by nas tej dumy pozbawić, wyrzygać się na nią. Pewnie niedokładnie strawioną patriotyczną kiełbasą. Bez sensu, głupie to, chamskie i tanie. Jak kiełba z Biedry” – napisała. „Nikt nawet nie sprawdził pewnie, że ta kiełbasa, zjadana przez młodziutka Olgę, to była nasza, Polska, narodowa kiełbasa, ze świni, która wstała z kolan i nosiła dumnie swój polski ryjek” – dodała dziennikarka.