Andrzej Duda nie pojawi się na Marszu Niepodległości? Rzecznik prezydenta komentuje

Chociaż ubiegłoroczny Marsz Niepodległości został objęty patronatem Andrzeja Dudy, to nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja się powtórzyła. Mówił o tym Błażej Spychalski, który zaznaczył wyjątkowość obchodów z 2018 roku.

Rzecznik prezydenta pojawił się w Wirtualnej Polsce gdzie przypomniał, że ubiegłoroczny marsz był wyjątkowy, ponieważ tego dnia świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego powodu wydarzenie organizowane przez środowiska narodowe miało charakter państwowy. – W tym roku, z tego, co wiem, tak nie będzie. Nie ma co prawda jeszcze decyzji, ale na pewno nie będzie to uroczystość o charakterze państwowym – podkreślił Błażej Spychalski. Głowa państwa zamierza jednak wziąć udział w szeregu innych wydarzeń. – Organizujemy uroczystości związane z 11 listopada jak co roku – będą odznaczenia Orła Białego, uroczysta zmiana warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, spotkanie z protokołem dyplomatycznym. Wydarzeń organizowanych przez Kancelarię będzie bardzo dużo – dodał. „Miej w opiece naród cały” Przypomnijmy, tegoroczny Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada w Warszawie pod hasłem „Miej w opiece naród cały”. Wydarzenie promuje plakat, na którym pojawił się różaniec owinięty wokół zaciśniętej pięści, co zdążył skrytykować m.in. Jarosław Gowin. „To największa cykliczna manifestacja patriotyczna w Europie. Idziemy pod biało – czerwonymi barwami już 10. Rok z rzędu. Z tej okazji chcemy przeżyć Święto Niepodległości jeszcze bardziej wyjątkowo. Zależy nam na tym, aby ten podniosły dzień na długo pozostał w pamięci Polaków. Święto Niepodległości chcemy przeżyć godnie, dlatego stawiamy na pełen profesjonalizm i wysoki poziom bezpieczeństwa uczestników” – zapewniają organizatorzy. Czytaj także:

