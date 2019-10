Alerty pierwszego stopnia dla ośmiu województw. RCB: Zachowajcie ostrożność

„Dzisiejszej nocy, a także jutro rano gęsta mgła (w wielu miejscach widzialność do 100 m)” – czytamy we wpisie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowanym na Twitterze. Pierwszy stopień ostrzeżenia obowiązuje w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim. „Zachowajcie ostrożność!” – przestrzega RCB.

Prognoza pogody

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w rejonach mgieł duże. Liczne mgły, głównie we wschodniej połowie kraju, ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Temperatura minimalna od 5°C, 6°C na północnym wschodzie do 10°C, 11°C miejscami na południu oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni. W rejonach podgórskich Karpat wiatr umiarkowany i okresami dość silny, wysoko w górach w porywach do 70 km/h.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie okresami duże. Przed południem we wschodniej połowie kraju oraz Wielkopolsce mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 15°C, 16°C na północy do 24°C na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni. W rejonach podgórskich Karpat wiatr umiarkowany i okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.