Już jutro Tęczowy Piątek. MEN zachęca do sprzątania grobów, RPD mówi o „szkole wolnej od ideologii”

Kampania Przeciw Homofobii opublikowała na Facebooku plakaty przypominające o tym, że 25 października w polskich szkołach przeprowadzona zostanie akcja Tęczowy Piątek. Organizatorzy zachęcają do rozwieszania materiałów promocyjnych, wpinania w ubrania tęczowych przypinek oraz organizowania lekcji wychowawczych poświęconych różnorodności i tolerancji. Zupełnie inne pomysły na spędzenie tego dnia ma Ministerstwo Edukacji Narodowej, które promuje akcję „Szkoła pamięta”, do której zgłosiło się już 10 tys. placówek.

Akcja „Szkoła pamięta”

Inicjatywa resortu edukacji ma związek ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym. Dariusz Piontkowski w liście do dyrektorów przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych przypomniał, że w tych dniach wspominamy nie tylko bliskich zmarłych, ale również osoby, które zapisały się w historii. „Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności” - zaznaczył szef MEN.

Ministerstwo przedstawiło szereg możliwych działań, w które mogą włączyć się przedszkolaki i uczniowie. Proponuje się im m.in. porządkowanie grobów osób zasłużonych dla danej społeczności, odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli, zapalanie zniczy w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej oraz organizowanie wycieczek patriotycznych czy spotkań z lokalnymi bohaterami.

Na stronie MEN próżno szukać informacji o Tęczowym Piątku. Akcji KPH nie wspiera również Rzecznik Praw Dziecka, który skomentował inicjatywę na Twitterze. „Szkoła musi być wolna od ideologii, która skrywa się za tolerancją Tęczowego Piątku. Dyrektorzy muszą tego pilnować, MEN ich kontrolować. Rodzice mogą żądać przestrzegania prawa do wychowania. Adam Bodnar ma strzec praw wszystkich obywateli, a nie tylko wybiórczo określonych” – napisał Mikołaj Pawlak.

Bodnar pisał do ministra

Pawlak nie bez powodu wywołał do tablicy Bodnara. Rzecznik praw obywatelskich w liście z 22 października adresowanym do MEN podkreślił, że „do wychowawczych zadań szkoły należy zaliczyć rozwijanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości światopoglądowej, a także zapewnienie każdemu uczniowi bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju” . Bodnar dodał, że jako „wartości nadrzędne” traktuje równe traktowanie wszystkich uczniów niezależnie od tego, jakiej są płci, wyznania czy orientacji seksualnej. Przypomniał również, że ubiegłoroczny Tęczowy Piątek spotkał się otwartą krytyką ministra edukacji narodowej, który miał grozić konsekwencjami dyrektorom szkół włączających się w akcję. Całość listu dostępna jest na stronie rzecznika praw obywatelskich.

Tymczasem w sieci udostępniono plakaty Kampanii Przeciw Homofobii informujące o tym, w jaki sposób można włączyć się do akcji Tęczowy Piątek:

