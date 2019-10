Seksualizacja dzieci na festiwalu transmitowanym przez TVP? „Lider Weekendu wykroczył poza ustalenia”

W połowie lipca 2019 roku w Kielcach odbył się Festiwal Muzyki Tanecznej, którego współorganizatorem była Telewizja Polska. Na scenie wystąpiło wiele dobrze znanych gwiazd disco polo m.in. Weekend, Piękni i Młodzi, Zenon Martyniuk, Fun Factory, Limahl i Bayer Full.

Kontrowersje wywołał występ lidera zespołu Weekend. Podczas wykonywania piosenki o tytule „Jesteś zajebista”, Radek Liszewski przysiadł się do 10-letniej fanki. Na zbliżeniu kamery dobrze uchwycono, że to bezpośrednio do niej wyśpiewywał kolejno słowa: „Umiesz kręcić pupą, fajnie ruszasz się”. Odchodząc kontynuował jeszcze: „Obiektem pożądania właśnie stałaś się”. Adresatka tych słów była równie zaskoczona, jak internauci, którzy w mediach społecznościowych ostro skrytykowali zachowanie piosenkarza. On sam poproszony o komentarz nie widział w zdarzeniu niczego niewłaściwego.

„Radosław Liszewski wykroczył poza ustalenia”

Serwis OKO.Press zarzucił TVP, że „niektóre treści z transmisji festiwalu seksualizowały dzieci”. Do KRRiT nie wpłynęła żadna skarga na emisję koncertu. Jednak Rada w sierpniu wszczęła z urzędu postępowanie wyjaśniające – informują Wirtualne Media. Jak podaje wspomniane źródło, Rada po przeanalizowaniu materiału, przyjęła wyjaśnienia publicznego nadawcy. – Nadawca zaznaczył między innymi, iż wykonawca Radosław Liszewski (lider grupy Weekend), wykroczył poza ustalenia zawarte w scenariuszu koncertu. Zdarzenie było dziełem przypadku i trwało zaledwie kilka sekund. Uznając różne wrażliwości widzów, kwestionowany fragment został przez nadawcę usunięty z powtórek koncertu – poinformowała Teresa Brykczyńska w rozmowie z portalem Wirtualne Media. W postępowaniu wzięto także pod uwagę formułę koncertu, czyli to, że był emitowany na żywo.

