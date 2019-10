Książka Zychowicza o Wołyniu usunięta z konkursu współorganizowanego m.in. przez TVP. IPN odcina się od decyzji

W czwartek 24 października 2019 roku organizatorzy konkursu Książka Historyczna Roku o nagrodę im. Oskara Haleckiego poinformowali o wycofaniu z niego książki Piotra Zychowicza „Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków na pastwę UPA”. „Decyzja jest zgodna z §7 pkt. 3 regulaminu Konkursu” – podano w krótkim komunikacie. Wspomniany punkt stanowi, że organizatorzy mogą „odmówić przyjęcia książek lub wycofać je z konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane uchybienia wobec niniejszego regulaminu”. Za organizację konkursu odpowiadało IPN, TVP, Polskie Radio i NCK.

Oprócz nagrody od jurorów, miały zostać przyznane również wyróżnienia od internautów, którzy w październiku mogli głosować na tytuły w dwóch kategoriach: najlepsza książka naukowa i najlepsza książka popularnonaukowa.

„Bez wiedzy jury. Wbrew prawu”

Zaistniałą sytuację skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych autor wspomnianej publikacji. „Szanowni Państwo, doszło do niebywałego skandalu. Mój »Wołyń zdradzony« został usunięty z konkursu Książka Historyczna Roku! Bez wiedzy jury. Wbrew prawu. Prowadziłem w głosowaniu Czytelników. Wszyscy zostaliśmy oszukani. Posunięto się do obrzydliwych metod żebym tylko nie wygrał” – napisał Piotr Zychowicz. „Właśnie dowiedziałem się, że mój »Wołyń zdradzony« usunięto z konkursu Książka Historyczna Roku, bo jakiś sąd kapturowy w TVP uznał, że jest... »niezgodna z polską racją stanu«. Istne kuriozum. Wzywam kolegów dziennikarzy od lewa do prawa o wsparcie! Brońmy wolności słowa w Polsce!” – apelował w kolejnym wpisie na Twitterze.

Piotr Zychowicz jest autorem książek o historii Polski XX wieku. Głównie zajmuje się tematyką II wojny światowej. Jest publicystą tygodnika „Do Rzeczy” i redaktorem naczelnym miesięcznika „Historia Do Rzeczy”.

Cenckiewicz rezygnuje z funkcji jurora, IPN wydaje komunikat

„W związku z bezprawnym – bez wiedzy i zgody jury konkursu – wycofaniem książki Piotra Zychowicza »Wołyń zdradzony« z konkursu Książka Historyczna Roku, rezygnuję z zasiadania w jury w/w konkursu z ramienia Polskiego Radia” – napisał Sławomir Cenckiewicz. Historyk opublikował także dokument, który wysłał do prezesa zarządu Polskiego Radia S.A., w którym szczegółowo opisał przyczynę podjęcia wspomnianej decyzji.

IPN opublikował komunikat w sprawie. Przekazał, w jaki sposób miała zapaść decyzja o wykluczeniu książki Zychowicza z konkursu. „Informujemy, że decyzja o wycofaniu z 12. edycji konkursu Książka Historyczna Roku publikacji Piotra Zychowicza »Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków na pastwę UPA« nie została uzgodniona z Instytutem Pamięci Narodowej jako jednym z organizatorów konkursu” – poinformowano.

W mediach społecznościowych zawrzało. Wsparcia Piotrowi Zychowiczowi udzielili dziennikarze, a także anonimowi internauci.

