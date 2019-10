Jarosław Kaczyński napisał list do polityków PiS. Wskazał „naturalnego kandydata” na prezydenta

Jarosław Kaczyński pogratulował nowo wybranym parlamentarzystom zdobycia mandatów, a także dziękował im za „olbrzymi wysiłek i wytężoną pracę”. „Zdobycie mandatu jest nie tylko ogromnym sukcesem, ale też nie mniejszym zobowiązaniem. Jest powinnością wobec Polski, wobec wyborców oraz wobec naszej wspólnoty politycznej. Naszą siłą jest wiarygodność. Wyraża się ona nie tylko w spełnianiu obietnic wyborczych przez naszą formację jako taką, ale także poprzez udowadnianie w codziennym sprawowaniu mandatu posła i senatora, poprzez powszednią pracę w Waszych okręgach wyborczych, że głos na każdego posła i senatora z listy Prawa i Sprawiedliwości był głosem oddanym na właściwą osobę” – napisał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zaznaczył także, że przedstawiciele ugrupowania zasiadający w Sejmie i Senacie będą mieli „wspaniały przywilej” realizowania programu, którego celem jest zbudowanie „polskiego modelu państwa dobrobytu”.

Kto wystartuje w wyborach prezydenckich?

W dalszej części listu prezes PiS analizował wyniki wyborów parlamentarnych, a także przedstawił plany związane z wyborami prezydenckimi, które zostaną przeprowadzone w przyszłym roku. „Zdobycie większości bezwzględnej w Sejmie pozwala nam na sprawowanie samodzielnych rządów, a tym samym na dalszą budowę Polski Plus. Ale to piękne zwycięstwo nad siłami Polski Minus trzeba przypieczętować sukcesem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Reelekcja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który jest naturalnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie dla pragnących lepszego życia oraz wyznających tradycyjne wartości Polek i Polaków, będzie gwarancją budowania zamożnej, sprawiedliwej, solidarnej oraz silnej Rzeczypospolitej” – przekonywał Jarosław Kaczyński. Na zakończenie listu lider Prawa i Sprawiedliwości apelował do nowo wybranych posłów i senatorów „o większą od poprzedniej mobilizację oraz o jeszcze bardziej wytężoną pracę”.

