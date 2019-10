„Czarno na białym” o abpie Sławoju Leszku Głódziu. Księża przerywają milczenie

Jednym z głównych bohaterów odcinka był ks. prof. Adam Świeżyński z UKSW, który przed laty ujął się za młodym księdzem, gdy ten na krótko po seminarium trafił do posługi u abpa Głódzia, z czym szybko przestał sobie radzić. Pojawia się też świadectwo wspomnianego ks. Piotra, które przesłane zostało do nuncjusza apostolskiego w Polsce. „Arcybiskup podszedł do mnie w zakrystii i nie wiadomo dlaczego skomentował poranny incydent ze źle jego zdaniem przyrządzonym jajkiem: »Nie potrafią jajka ugotować – i tu dodał – pierd***** cioty«” – relacjonował na temat doświadczenia współpracy z duchownym młody kapłan.

Dziennikarze „Czarno na białym” rozmawiali z kilkunastoma księżmi, którzy mieli do czynienia z abpem Sławojem Leszkiem Głódziem. – Przemoc, niszczenie, destrukcja – mówił jeden z informatorów, proboszcz z Trójmiasta i przyznaje, że w związku z mobbingiem, którego doświadczał, myślał o samobójstwie. Podobne są relacje innych duchownych. – On potrafi publicznie człowieka zelżyć. (...) Księża są zwykłymi ludźmi. Nikt nie chce być publicznie upokarzany – dodawał rozmówca TVN.