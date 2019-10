Koniec napięć w Zjednoczonej Prawicy? Onet: Kaczyński zażądał zawarcia „nieformalnego paktu o nieagresji”

Zorganizowane w czwartek 24 października wyjazdowe posiedzenie nowego klubu parlamentarnego PiS wydaje się, że zakończyło spekulacje dotyczące obsady najważniejszych stanowisk w państwie. „Podczas posiedzenia Klubu Parlamentarnego PiS wspólnie wypracowana została rekomendacja na funkcje Marszałka Sejmu – Elżbiety Witek. Marszałka Senatu – Stanisława Karczewskiego i Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. Teraz decyzja należy do Komitetu Politycznego PiS”– poinformowano na Twitterze.

Przypomnijmy – w wyborach do Sejmu Zjednoczona Prawica zdobyła 235 mandatów, po kilkanaście otrzymali politycy partii Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że zarówno Solidarna Polska jak i Porozumienie mają otrzymać więcej stanowisk w rządzie niż do chwili obecnej i zyskać większe wpływy w państwowych spółkach.

Jak informuje Onet.pl, „Ziobro w rozmowie z prezesem PiS nalegał, aby ten zastanowił się nad zmianą premiera”. Lider Solidarnej Polski miał wskazywać na to stanowisko m.in. Mariusza Błaszczaka. Z analizy Andrzeja Gajcego wynika również, że do gry wkroczyć miała także Beata Szydło, która miała zadeklarować gotowość powrotu na funkcję premiera. W rzeczywistości miała to jednak być jedynie „próba wywarcia za pośrednictwem mediów nacisku na Morawieckiego i prezesa PiS”. Z informacji dziennikarzy Onetu, wynika także, że zarówno Ziobro jak i Gowin otrzymali „w zasadzie to, o co zabiegali w negocjacjach koalicyjnych”. Co ciekawe, Kaczyński miał zażądać także w zamian zawarcia „nieformalnego paktu o nieagresji między koalicjantami”.

