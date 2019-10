Dubieniecki skomentował słowa prezydenta o aborcji. „O tym nie może decydować religia”

– Jestem zwolennikiem ochrony życia – powiedział Andrzej Duda na antenie Telewizji Trwam dodając, że gdyby trafiła do niego ustawa zakazująca aborcji eugenicznej, on by ją podpisał. Na słowa prezydenta zareagował Marcin Dubieniecki.

– Brałem udział w marszach jako zwolennik ochrony życia, zawsze deklarowałem się jako zwolennik ochrony życia, jestem zwolennikiem ochrony życia – powiedział Andrzej Duda w Telewizji Trwam. Dodał, że najważniejszym zadaniem władz państwowych jest „wspieranie rodziny, wspieranie rozwoju dzieci i tworzenie jak najlepszej sytuacji demograficznej” . - Z tego punktu widzenia ochrona życia jest jednym z elementów bardzo, bardzo ważnych. Zawsze deklarowałem, że jeżeli do mnie trafi ustawa, która likwiduje eugeniczną przesłankę zabiegu usunięcia ciąży, to ja z całą pewnością taką ustawę podpiszę – podkreślił prezydent. Wypowiedź głowy państwa skomentował Marcin Dubieniecki. Adwokat i były mąż Marty Kaczyńskiej stwierdził, że skutki zakazu aborcji eugenicznej „można było już zauważyć w przypadku sprawy prof. Chazana” . „W tej sprawie należy zachować status quo ustawy. O tym nie może decydować religia czy sumienie ale musi być pozostawiony wolny wybór dla matki dziecka. Państwo nie może narzucać woli matce dziecka” – dodał we wpisie na Twitterze. Czytaj także:

