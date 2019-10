Już nie „konstytucja”. Lech Wałęsa zaskoczył nową koszulką

Były prezydent kilkukrotnie powtarzał, że będzie nosił koszulki z napisem „konstytucja” tak długo, jak w Polsce będzie łamane prawo. – Dopóki w Polsce jest łamane prawo, będę to nosić. Mają mnie w tym pochować – mówił. Wałęsa założył taki t-shirt nawet podczas uroczystości pogrzebowych byłego prezydenta George'a H.W. Busha.

Słowo „konstytucja” w różnych językach

Wszystko wskazuje na to, że Wałęsa postanowił ostatnio trochę zaktualizować wzór na koszulkach. Chodzi o niewielką zmianę – słowo „konstytucja” zapisywane jest w różnych językach. W środę 23 października były prezydent spotkał się z licealistami sekcji polskiej z Liceum Montaigne pod Paryżem. Na zdjęciach z wydarzenia widzimy Wałęsę w koszulce z napisem „Constitution” , czyli angielskim odpowiednikiem polskiego słowa „konstytucja” .

W piątek 25 października były lider „Solidarności” spotkał się z Ołehem Sencowem, ukraińskim reżyserem, który w 2014 roku został aresztowany na Krymie i skazany na 20 lat kolonii karnej w Rosji pod zarzutem terroryzmu. Został uwolniony po pięciu latach odsiadywania wyroku. Z okazji spotkania Wałęsa założył koszulkę z napisem „Конституция” , co miało być zapewne ukłonem w kierunku kraju pochodzenia Sencowa. Szybko jednak komentujący wytknęli byłemu prezydentowi, że napis nie jest po ukraińsku a po... rosyjsku.

Apel Wałęsy o uwolnienie Sencowa

Przypomnijmy, Lech Wałęsa w sierpniu 2018 roku zaapelował we wpisie na Facebooku o uwolnienie Ołeha Sencowa. Jednocześnie przedstawił go jako kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. „Ołeh Sencow w moim najgłębszym przekonaniu swoim działaniem uosabia wszystkie ideały, które przyświecały również mnie, kiedy prowadziłem swoją pokojową walkę o przyszłość świata” – podkreślał Wałęsa. „Wiara w demokrację, pokojowe metody działania, brak nienawiści, działanie na rzecz braterstwa między narodami i ostateczne poświęcenie własnej osoby dla dobra innych, niesprawiedliwie pokrzywdzonych ludzi” – kontynuował, oceniając wymienione cechy jako „godne najwyższego uznania wolnego świata”. Sencow ostatecznie uwolniony został po pięciu latach – 7 września 2019 roku w ramach wymiany więźniów.