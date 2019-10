Brodnica. Policjant oskarżony o gwałt i molestowanie zatrzymanych. Ruszył proces

Były policjant nie przyznaje się do winy. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak o gwałt w izbie zatrzymań oskarżyła go kobieta w 2017 roku. W tej sprawie zapadł już nieprawomocny wyrok. Sąd uznał, że prokuratura nie ma wystarczających dowodów wskazujących na użycie przemocy i skazała mężczyznę za nadużycie stosunku zależności przy doprowadzeniu do obcowania płciowego na dwa i pół roku więzienia.

– Krzysztof G. złożył wyjaśnienia, w których nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Twierdzi, że tych kobiet w ogóle nie pamięta, nie zna, bądź też twierdził, że kiedy znajdowały się one w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy mógł dokonywać przeszukań tych osób i w tym czasie mógł mieć z nimi kontakt cielesny – poinformował Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Czytaj także:

Miała 2,5 promila, ale chciała przechytrzyć policjantów. Wyłączyła światła i uciekła