Na Śląsku grasuje puma? „Apelujemy o ostrożność i rozwagę”

Od kilku tygodni po Śląsku grasuje puma – wynika z relacji mieszkańców kilku miast. Komunikat w tej sprawie opublikował Urząd Gminy Chełm Śląski. „21 października do Urzędu Gminy wpłynęła informacja z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, iż 10 października w Małym Chełmie jeden z mieszkańców zauważył duże zwierzę przypominające pumę. O zdarzeniu zostało poinformowane m.in. Nadleśnictwo Katowice, Powiatowy inspektorat Weterynarii w Tychach oraz Koło Łowieckie »Łabędź« w Bieruniu. W związku z tym, do czasu wyjaśnienia zdarzenia, zalecamy ostrożność przy wchodzeniu do lasów i poruszaniu się w przestrzeniach otwartych” – czytamy.

Podobne ostrzeżenie opublikowało OSP Chelm Śląski na Facebooku. „Uwaga! Ostatnio w okolicy naszej miejscowości widziano ślady dużego zwierzęcia, które skojarzono z mogąca przebywać na wolności pumą, która do niedawna miała przebywać w rejonie Pszczyny. Apelujemy o ostrożność i rozwagę, nie pozostawienie dzieci bez opieki oraz ostrożne zwiedzanie okolicznych lasów i zbiornika wodnego Dziećkowice” – podano. W mediach społecznościowych zostało udostępnione nagranie, na którym widać stojące przy drodze zwierzę. „Czy to bieruńska puma, przed którą ostrzega policja czy pies?” – pytają autorzy profilu „Bieruń – Sprawy z Twojego miasta”.