ABW zatrzymała Polaka podejrzanego o szpiegostwo

We wpisie rzecznika czytamy, że mężczyzna to obywatel Polski Piotr Ś. Został zatrzymany 24 października w Warszawie i aresztowano go na trzy miesiące.

Stanisław Żaryn w kolejnym wpisie zdementował też informację, jakoby zatrzymany miał być pracownikiem lub funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Z komunikatu na temat działań ABW dowiadujemy się, że podczas zatrzymania funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca zamieszkania i zatrudnienia mężczyzny. W toku przeszukań zabezpieczono nielegalnie posiadaną jedną sztukę broni palnej krótkiej i amunicję, jak również nośniki elektroniczne i dokumenty. Ponadto przeszukane zostały miejsca zameldowania i faktycznego zamieszkania osób utrzymujących kontakty z Piotrem Ś. W trakcie czynności znaleziono m.in. broń palną i amunicję bez pozwolenia. W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymanemu przedstawiono także zarzut nielegalnego posiadania broni oraz posługiwania się sfałszowanym dokumentem.

Śledztwo w sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

