Barbara Nowacka: Mój wielki apel do polityków i polityczek PO – ogarnijcie się

– Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że klub musi pracować bardzo dynamicznie, a Borys Budka jest taką dynamiczną osobą i na dziś jest najpoważniejszym i najbardziej zdeterminowanym kandydatem do walki o przywództwo w klubie – powiedziała Barbara Nowacka w „Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24. Polityk wypowiedziała się także na temat obecnego lidera PO. – Myślę, że Grzegorz Schetyna, który jest bardzo odpowiedzialnym politykiem, też będzie starał się układać partię nie wbrew swoim własnym wyborcom, a w zgodzie z interesami Platformy – stwierdziła.

„Ogarnijcie się”

– Rozmowy o personaliach, te rozliczenia nazwiskowe albo wybieranie partiom szefa, doprowadzają mnie do rozpaczy – powiedziała Barbara Nowacka. – Jakie to ma znaczenie, czy szef nazywa się tak, czy inaczej? Znacznie istotniejsze jest to, jak będzie funkcjonował klub i które projekty ustaw będzie przyjmował – przekonywała. W programie „Rozmowa Piaseckiego” Barbara Nowacka zaapelowała także do polityków PO. – Mój wielki apel do polityków i polityczek PO: ogarnijcie się. Ja nie chcę więcej rozmawiać w mediach o tym, kto będzie waszym szefem. Chciałabym rozmawiać o tym, co razem zrobimy przyzwoitego – powiedziała.

Czytaj także:

„Fakt”: Jarosław Kaczyński może zostać marszałkiem seniorem