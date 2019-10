Awaria w dwóch dużych bankach. Problemy z logowaniem do serwisu

„ Faktycznie mamy problem z działaniem systemu bankowości internetowej ” – potwierdził dziennikarzom portalu tvn24bis.pl rzecznik prasowy ING Piotr Utrata. – „Na razie nie mam więcej informacji o przyczynach niedostępności” – dodał rzecznik.

Rzecznik ING Banku Śląskiego podkreślił, ze bank pracuje nad przywróceniem działania systemu.

Do awarii doszło również w banku Millenium. Bank Millennium odniósł się do problemu na swoim oficjalnym Twitterze. „Z powodów technicznych mogą występować chwilowe problemy z logowaniem do Millenetu i aplikacji mobilnej. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu” – czytamy.

Jak podaje portal downdetector.pl pierwsze zgłoszenia dotyczące awarii ING pojawiły się już po godzinie 7 rano, a banku Millennium ok. godz. 10. W obu przypadkach zdecydowana większość z nich dotyczy problemów z logowaniem, część awarii całego systemu.