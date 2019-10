Tomasz Terlikowski o ks. Tymoteuszu Szydło. „Lepiej powiedzieć jak jest”

– Cała ta historia jest skomplikowana, dlatego że najpierw zrobiono wielki medialny show wokół święceń kapłańskich Tymoteusza Szydło. Były tam telewizje, opowiadano o tym, transmitowano to wszystko i zrobiono z niego postać publiczną. Oczywiście trochę się do tego też przyłożyły potem media, informując gdzie on się przenosi itd. – powiedział Tomasz Terlikowski w programie „Onet Opinie”. – Gdybym był doradcą księdza Tymoteusza Szydło, to powiedziałbym, lepiej powiedzieć jak jest, niż straszyć pozwami, dlatego że kiedy nie znamy prawdy, to podejrzenia, plotki i sugestie są zazwyczaj dużo gorsze niż prawda – dodał.

W dalszej części programu Tomasz Terlikowski zaznaczył, że „nie wie, co się stało z księdzem Tymoteuszem Szydło”. Jednocześnie stwierdził, że „z perspektywy przejrzystości, jasności, także jego (księdza – red.) dobra – lepiej powiedzieć jak jest”.

Stanowcze oświadczenie prawnika ks. Tymoteusza Szydło

Pod koniec sierpnia tego roku w mediach pojawiła się informacja, że ks. Tymoteusz Szydło poprosił o bezterminowy urlop, który został mu udzielony. W związku z pojawiającymi się spekulacjami na temat przyczyn urlopu, reprezentująca kapłana kancelaria prawna Kopeć & Zaborowski wydała specjalne oświadczenie. Dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski umieścił je na Twitterze.