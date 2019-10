Sasin nie wierzy w odzyskanie wraku Tu-154M? „Jestem dość pesymistycznie nastawiony”

Mówiąc o ewentualnym zwrotu wraku tupolewa Jacek Sasin przywołał rządy PO-PSL. – Trudno powiedzieć, czym kierowali się nasi poprzednicy rządzący Polską, czy to błędy, czy to było jakieś świadome działanie, które miało spowodować, że polskie państwo stanie się bezsilne w wyjaśnianiu tej katastrofy – stwierdził Sasin w Polskim Radiu 24. Dodał, że „jest dość pesymistycznie nastawiony” jeśli chodzi o odzyskanie wraku. – Jestem pesymistyczny dlatego, że za nami cały ciąg zdarzeń właśnie pomiędzy 2010 r. a 2015 r., te pięć lat, fatalnych pięć lat, w których zrobiono bardzo wiele, by Rosjanie mieli obecnie wszystkie atuty w ręku – podkreślił.

Sasin przypomniał, że nasz rząd podpisał z Rosjanami porozumienie, na mocy której strona rosyjska ma prawo przetrzymywać wszystkie dowody do momentu zakończenia śledztwa. Do wspomnianych „dowodów” zalicza się również szczątki prezydenckiego samolotu. Wicepremier podkreślił przy tym w kontekście wyjaśniania przyczyn katastrofy, że nie wyobraża sobie, by stanęło na „takim stwierdzeniu, że nie wiadomo, co się stało” .

Polityk PiS skomentował także skład nowego Sejmu, którego pierwsze obrady zaplanowano na 12 listopada. Sasin stwierdził, że „jeszcze być może zatęsknimy za tymi osobami, które w pewien sposób kompromitowały Sejm” . – Zatęsknimy jeszcze za posłem Nitrasem czy za śpiewającą z mównicy panią poseł Muchą. Rzeczywiście mogą okazać się bardzo wyważonymi politykami w zestawieniu z tym, co czeka nas w tej kadencji – dodał.

