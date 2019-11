Ludzie ze świata kina, których pożegnaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Robert Forster zm. 11 października 2019 roku

Po raz pierwszy na wielkim ekranie pojawił się w 1967 roku, kiedy to zagrał w „W zwierciadle złotego oka”. Znany jest także dzięki rolom w produkcjach takich jak „Chłodnym okiem”, „Psychol”, „Ja, Irena i Ja”, „Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość”, „Olimp w ogniu” czy „Duchy moich byłych”. Duży rozgłos przyniosła mu współpraca z Quentinem Tarantino w filmie „Jackie Brown”, która zaowocowała nominacją do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Forster równolegle występował w serialach telewizyjnych, w tym w „Magnum”, „Strażniku Teksasu” czy „Breaking Bad”. Był dwukrotnie żonaty.



Diahann Carroll zm. 4 października 2019 roku

Amerykańskiej aktorce rozgłos przyniosły role m.in. w serialach „Dynastia”, „Chirurdzy” oraz „Białe kołnierzyki”. Jej wielką pasją była także muzyka. Diahann Carroll kochała śpiewać, na co wskazuje jej rozbudowana dyskografia.



Sid Haig zm. 21 września 2019 roku

Sid Haig zdobył popularność dzięki swoich rolach w horrorach Roba Zombie'ego, głównie kreacji obłąkanego Kapitala Spauldinga w filmach „Dom tysiąca trupów” (2003), „Bękarty diabła” (2005) i „3 From Hell” (2019). Za osiągnięcia artystyczne otrzymał w 2010 roku nagrodę Eyegore. Dwa lata później uhonorowano go tytułem „ikony kina grozy” podczas Louisville Fright Night Film Fest. Na swoim koncie miał w sumie blisko 150 ról filmowych i telewizyjnych, kilka u samego Quentina Tarantino, w tym „Jackie Brown” (1997) czy „Kill Bill: Vol. 2” (2004).



Krzysztof Kalczyński zm. 10 września 2019 roku

Początkowo Krzysztof Kalczyński pracował jako muzyk w Teatrze Narodowym (1957-59) i klubie studenckim "Stodoła" (1958-60). W latach 1964-69 występował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, w latach 1969-71 w Teatrze Klasycznym w Warszawie, w latach 1971-75 w Teatrze Studio w Warszawie, w latach 1975-81 w Teatrze Narodowym w Warszawie, w latach 1980-87 w Teatrze Nowym w Warszawie. Widzowie mogli oglądać go ponadto w filmach takich jak: „Zakochani są między nami” (1965), „Ostatni po Bogu” (1968) i „Kaszebe” (1971). Występował też w serialach: „Plebania”, „Pensjonat pod Różą”, „Na Wspólnej” czy „Klan”.



Carol Lynley zm. 3 września 2019 roku

Carol Lynley rozpoczęła karierę jako modelka dziecięca. W wieku 15 lat pojawiła się na okładce magazynu „Life”. Później zagrała w filmie Disneya „The Light in the Forest” (1958), i „Holiday for Lovers” (1959). Jej przełomową rolą okazała się ta w sztuce „Blue Denim” na Broadwayu w 1958 roku i jej późniejszej adaptacji filmowej. Zagrała tam 15-letnią Janet Willard, która chce dokonać nielegalnej aborcji. W filmie „Tragedia »Posejdona«” z 1972 roku zaśpiewała piosenkę „The Morning After”, która później zdobyła Oscara. W 2006 roku aktorka pojawiła się w 30-minutowym „Vic” Sulvestra Stallone'a.



Jessie Combs zm. 27 sierpnia 2019 roku

Jessie Combs swoją karierę rozpoczęła jako konstruktor samochodów. Mogliśmy oglądać ją w programach takich jak „Pogromcy mitów”, „Overhaulin”, „Truck U” czy „All Girls Garage”. Kobieta brała także udział w długodystansowych wyścigach terenowych, m.in. w Baja 1000 w Baja California w Meksyku. W 2016 roku zdobyła przydomek „Queen of Hammers”, gdy zwyciężyla w King of Hammers na Ultra4Racing.



Piotr Woźniak-Starak zm. 18 sierpnia 2019 roku

Był producentem filmowym - kierował firmą Watchout Studio. Swoją karierę w przemyśle filmowym pod okiem Andrzeja Wajdy, z którym współpracował przy powstawaniu filmu „Katyń”. Na swoim koncie ma dwa wielkie przeboje kinowe: „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” oraz „Bogowie”. Wyprodukował także reklamy dla stacji paliw Circle K, banku PKO BP czy firmy UPC. Watchout Studio należące do Piotra Woźniaka-Staraka w 2017 roku przyniosło ponad 27 mln zł przychodów, a zysk netto sięgnął 673 tys. zł. Prywatnie był mężem dziennikarki TVN Agnieszki Woźniak-Starak. Jego ojciec - Jerzy Starak - to założyciel koncernu Polpharma i jeden z największych w kraju inwestorów w dziedzinie biotechnologii.



Peter Fonda zm. 16 sierpnia 2019 roku

Peter Fonda zasłynął z roli Wyatta w filmie "Swobodny Jeździec" z 1969 r. Był również współproducentem tego filmu i współtworzył jego scenariusz, któy został nominowany do Oscara. Nominowany do Oscara był również w 1997 roku za główną rolę w filmie „Złoto Uleego”. W 2000 roku otrzymał Złotego Globa za wystep w filmie „Pasja Ayn Rand”. Aktor pochodził z niezwykle utalentowanej filmowo rodziny. Jego ojcem był sławny amerykański aktor Henry Fonda, a siostrą aktorka Jane Fonda. Również córka Petera Bridget Fonda wybrała karierę aktorską.



Bożena Krzyżanowska zm. 11 sierpnia 2019 roku

Aktorka i piosenkarka w latach 1997-2002 występowała we wrocławskim Teatrze Współczesnym im. Wiercińskiego. Współpracowała także m.in. z teatrami: Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie, Dramatycznym w Gdyni, Nowym w Poznaniu czy Syrena w Warszawie. W 1989 zdobyła Grand Prix na wrocławskim X Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. W 1993 w Operetce Warszawskiej zagrała tytułową rolę francuskiej gwiazdy piosenki Édith Piaf w musicalu „Pam Gems Piaf” w reż. Jana Szurmieja. Widzowie mogli ją także zobaczyć w popularnych serialach takich jak: „Samo życie”, „Pierwsza miłość”, „M jak miłość”, „Hotel 52” czy „Na dobre i na złe”.



Hanna Dunowska zm. 1 sierpnia 2019 roku

Grała w filmach, a na swoim koncie miała role w produkcjach takich jak „Bez końca”, „Gorzka miłość”, „Psy”, „Łza księcia ciemności”, „Anioł śmierci”, „Poza zasięgiem” czy „Miasto z morza”. Popularność zyskała dzięki grze w serialach, a podczas swojej bogatej kariery pojawiła się w „Na dobre i na złe”, „Samym życiu”, „Pensjonacie pod Różą”, „Pierwszej miłości” czy „Przyjaciółkach”. Epizodyczne występy zaliczyła w „Prawie Agaty”, „Kryminalnych” i „Ranczu”. Aktorka była kojarzona głównie dzięki „Barwom szczęścia”. Z serialem była związana przez siedem lat, wcielając się w rolę matki Ksawerego, Aliny Rybińskiej.



David Hedison zm. 18 lipca 2019 roku

David Hedison po raz pierwszy zagrał sojusznika agenta 007 Jamesa Bonda w filmie „Żyj i pozwól umrzeć” z 1973 roku u boku sir Rogera Morre'a. Po raz kolejny wcielił się w Felixa Leitera 16 lat później u boku Timothy'ego Daltona w „Licencji na zabijanie” (1989). Znamy go także z filmu „Mucha” - pierwszego z tej serii z roku 1958. Wcielił się tam Andre Delambre'a. Widzieliśmy go też m.in. w filmie „Podwodny wróg” z 1957 roku.



Karl Shiels zm. 14 lipca 2019 roku

Znany był ze swojej roli w irlandzkiej telenoweli „Fair City”, gdzie grał przez 5 lat postać Robbie'ego. Grał ponadto w: „Peaky Blinders”, „Northsiders”, „The Walshes” czy „Fair City”. Przez całą karierę pojawiał się też regularnie na deskach dublińskiego teatru Abbey.



Stephanie Niznik zm. 23 czerwca 2019 roku

Niznik przez cztery sezony wcielała się w Ninę Feeney w serialu medycznym stacji WB „Everwood” (2002-2006). Zagrała także w filmach takich jak „Star Trek: Rebelia” (1998), „Wszędzie, byle nie tu” (1999), „Pająki 2” (2001) i serialu „Dzika Afryka” (2007-2008). Miała na koncie także występy w serialach: „Nash Bridges”, „Dr. Quinn”, „NCIS”, „Lost: Zagubieni” czy „Grey's Anatomy: Chirurdzy”.



Freddie Jones zm. 9 lipca 2019 roku

W 1980 roku Freddie Jones pojawił się po raz pierwszy w filmie Davida Lyncha. Była to uznawana za kultową produkcja „Człowiek Słoń”. Później wystąpił także w jego filmach „Diuna” (1984) oraz „Dzikość serca” (1990), a także w trzyodcinkowym serialu „Hotel Room” (1993).



Denise Nickerson zm. 10 lipca 2019 roku

Denise Nickerson znana była najbardziej z roli Violet Beauregarde w filmie „Willy Wonka i fabryka czekolady” z 1971 roku. Grała ponadto w „The Electric Company” (1971-1977), „Zero to Sixty” (1978) czy „The Neon Ceiling” (1971).



Rip Torn zm. 9 lipca 2019 roku

Rip Torn otrzymał nominację do Oscara za rolę w filmie Moje Cross Creek„ (1983). Był też nominowany do nagrody Emmy za postać Lewisa Slatona w miniserialu CBS „The Alanta Child Murders” (1985). Był reżyserem komediodramatu „Telefon” z 1988 roku z Whoopi Goldberg. Za rolę Arie'ego w sitcomie HBO”The Larry Sanders Show„ w 1996 roku zdobył nagrodę Emmy, otrzymał też pięć nominacji do tej nagrody. W 1998 roku za postać Zeda w komedii „Faceci w czerni” (1997) był nominowany do Nagrody Satelity.



Cameron Boyce zm. 6 lipca 2019 roku

Boyce zasłynął dzięki roli Luke'a Rossa w serialu „Jessie” produkowanym przez Disney Channel. Na swoim koncie miał również występy w „Taniec rządzi” czy „Liv i Maddie”. Znany był również z gry w filmach, a widzowie mogli podziwiać go m.in. w „Następcach”, „Dużych dzieciach” czy „Lustrach”.



Lisa Martinek zm. 28 czerwca 2019 roku

Lisa Martinek zaskarbiła sobie sympatię widzów. Grała w takich produkcjach jak „Tornado”, „Labirynt kłamstw”, „Straszliwie bogata para”, „Wyspa nadziei”, „Bezgłośnie”.



Doris Day zm. 13 maja 2019 roku

Doris Day rozpoczynała karierę w latach 40. XX wieku jako piosenkarka. Występowała m.in. z Frankiem Sintarą i zespołem Artiego Shawa. Prawdziwą sławę przyniosły jej komedie romantyczne, w których partnerowali jej m.in. Clark Gable, Cary Grant czy Rod Taylor. Jej najbardziej znane filmy to m.in. „W świetle księżyca” (1953), „Szczęściara” (1954), „Kochaj albo odejdź” (1955), „Człowiek, który wiedział za dużo” (1956), „Telefon towarzyski” (1959) czy „Nie jedzcie stokrotek” (1960). W 1956 wylansowała przebój „Whatever Will Be, Will Be” (znany też jako Que sera, sera) z filmu Alfreda Hitchcocka „Człowiek, który wiedział za dużo”.



Pua Magasiva zm. 11 maja 2019 roku

Aktor znany jest z roli Shane’a Clarke’a, Czerwonego Wind Rangera, w serialach „Power Rangers Ninja Storm” (2003) i „Power Rangers Dino Grzmot” (2004). W latach 1992 i 1999 pojawił się jako Elvis Iosefa w operze mydlanej „Shortland Street”. W tej samej produkcji w latach 2003-2006 i od roku 2011 grał postać Vinniego Kruse'a. Jego młodszym bratem jest Robbie Magasiva, również aktor, który występował m.in. w roli Willa Jacksona w serialu „Wentworth” oraz w roli Mauhúra w filmie „Władca Pierścieni: Dwie wieże”.



Peggy Lipton zm. 11 maja 2019 roku

Peggy Lipton w latach 60. wcieliła się w postać Julie Barnes, jedną z trójki „hippisowskich gliniarzy” z Los Angeles w serialu „The Mod Squad”. Za tę rolę nominowana była do nagrody Emmy i zdobyła Złoty Glob w 1971 roku. W serialu poruszane były kwestie takie jak wojna w Wietnamie, narkotyki czy przemoc domowa. Publiczność poza USA zna ją głównie dzięki roli Normy Jennings w serialu Davida Lyncha „Twin Peaks”. Zagrała również w „reaktywacji” serialu w 2017 roku.



John Singleton zm. 28 kwietnia 2019 roku

John Singleton zadebiutował w wieku dwudziestu trzech lat w 1991 roku filmem „Chłopaki z sąsiedztwa” („Boyz N the Hood”). Obraz przyniósł mu sławę jako twórcy tzw. kina czarnych i dwie nominacje do Oscara – za reżyserię i scenariusz oryginalny. Singleton był najmłodszym twórcą i pierwszym ciemnoskórym reżyserem, który dostąpił tego wyróżnienia. Na swoim koncie miał filmy takie jak „Za szybcy, za wściekli”, „Czterej bracia” czy „Porwanie”. Reżyserował także seriale, m.in. „Imperium”, „Billions” czy „Snowfall”.



Tadeusz Pluciński zm. 23 kwietnia 2019 roku

Szerszej publiczności dał się poznać dzięki występom w takich produkcjach jak „Hydrozagadka”, „Podróż za jeden uśmiech”, „Stawiam na Tolka Banana”, „Brunet wieczorową porą”, „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, „Kariera Nikodema Dyzmy” czy „Alternatywy 4”. Ostatnimi rolami, w jakich oglądaliśmy Plucińskiego były epizodyczne występy w serialach „Niania” oraz „Pitbull”. Aktor, który był odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” próbował swoich sił także w dubbingu. Pluciński był czterokrotnie żonaty oraz rozwiedziony, w tym ze śpiewaczką operową Bożeną Brun-Barańską i z aktorką Iloną Stawińską.



Stanisław Jędryka zm. 22 kwietnia 2019 roku

olski reżyser, a także scenarzysta filmowy i telewizyjny Stanisław Jędryka urodził się 27 lipca 1933 w Sosnowcu. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Zadebiutował w 1922 roku filmem „Dom bez okien”. Pierwszym jego filmem, podejmującym dziecięco-młodzieżową tematykę, była „Wyspa złoczyńców”o przygodach Pana Samochodzika, na podstawie książki Zbigniewa Nienackiego. Stanisław Jędryka był autorem kultowych filmów i seriali, między innymi „Podróż za jeden uśmiech”, „Stawiam na Tolka Banana”, „Wakacje z duchami”, „Do przerwy 0:1”. Reżyser był laureatem wielu nagród, np. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości, Nagrody „Poznańskie Koziołki", Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne. Stanisław Jędryka został uhonorowany także prestiżowymi odznaczeniami (Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski).



Zofia Czerwińska zm. 13 marca 2019 roku

Zofia Czerwińska urodziła się w 1933 roku w Poznaniu. Jej debiut filmowy nastąpił w 1954 roku, kiedy to zagrała barmankę Lolę w filmie „Pokolenie”. Znana jest z występów w szeregu cenionych i znanych produkcji. Widzowie mogli ją oglądać w filmach takich jak „Popiół i diament”, „Rejs”, „Nie lubię poniedziałku”, „Brunet wieczorową porą”, „Miś” czy „Och, Karol”. Równolegle występowała w serialach. Na swoim koncie miała role w „Czterdziestolatku”, „07 zgłoś się” czy „Alternatywach 4”. W ostatnich latach występowała m.in. w „Na dobre i na złe”, „Ojcu Mateuszu” czy „Pierwszej miłości”.



Luke Perry zm. 4 marca 2019 roku

Luke Perry to aktor, który zyskał popularność na całym świecie dzięki roli Dylana McKaya w hicie lat 90., serialu „Beverly Hills, 90210”. Występował ostatnio jako Fred Andrews w serialu „Riverdale”.



André Previn zm. 28 lutego 2019 roku

Kompozytor w czasie swojej imponującej kariery zdobył cztery Oscary, dziesięć nagród Grammy i nagrodę Grammy Lifetime Achievement Award. W 1966 roku królowa Elżbieta II mianowała go Honorowym Rycerzem Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego. Andre Previn urodził się w Berlinie w 1929 roku. Jego rodzina niedługo później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Wychowywał się w Los Angeles. W 1967 roku został dyrektorem muzycznym Houston Symphony Orchestra, a w 1968 roku przejął rolę dyrektora w Londyńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Pracował jako kompozytor przy „The Fortune Cookie” w 1966 roku i skomponował muzykę do filmów takich jak „Thoroughly Modern Millie” w 1967 roku, czy „The Music Lovers” w 1970 roku.



Clark Gable III zm. 22 lutego 2019 roku

30-latek był prawnukiem Clarka Gable'a, ikony „Złotej Ery Hollywood”. Początkujący aktor znany był amerykańskiej publiczności jako gospodarz reality show „Cheaters”. Wystąpił w obrazach takich jak „Sunset at Dawn” i „Heckle”.



Tomasz Alber zm. 17 lutego 2019 roku

Tomasz Alber założył firmę Albert Production, która zajmowała się impresariatem artystycznym polskich gwiazd, w tym Cezarego Pazury, Olafa Lubaszenko czy Macieja Dowbora Tomasz Alber, który który pracował przy imprezach takich jak Top Trendy czy Sylwestrowa Moc Przebojów na Polsacie, zmarł w wieku 41 lat.



Karl Lagerfeld zm. 19 lutego 2019 roku

Karl Lagerfeld to urodzony w Niemczech projektant mody, wieloletni dyrektor artystyczny domu mody Chanel i fotograf. W 1953 roku wyemigrował z matką do Paryża, gdzie na stałe osiadł. Dwa lata później zwyciężył w prestiżowym konkursie mody, co otworzyło mu drzwi do pracy w domu mody Balmain. W późniejszych latach karierę wiązał z markami takimi jak Krizia, Charles Jourdan i Valentino. W 1972 wraz z domem mody Chloé stworzył biało-czarną kolekcję Deco, która stanowiła początek jego międzynarodowej kariery. Od 1983 kierował domem mody Chanel. W 2007 roku jego marka zmieniła nazwę z „Lagerfeld Gallery” na „Karl Lagerfeld”.



Albert Finney zm. 7 lutego 2019 roku

Albert Finney urodził się w 1936 roku w Salford w Lancashire. Będąc 17-latkiem rozpoczął naukowę w Royal Academy of Dramatic Art, a trzy lata później wystąpił po raz pierwszy na scenie. Karierę rozpoczął od szekspirowskich adaptacji. Jego debiutem kinowym była rola Micka Rice'a w dramacie „Music-hall”. Później, w 1960 roku zagrał w filmie „Z soboty na niedzielę”, następnie w 1963 roku w „przygodach Toma Jonesa”. Zagrał tam tytułową rolę, która przyniosła mu nominację do Oscara. Grał następnie u boku Audrey Hepburn w filmie „Dwoje na drodze” i zadebiutował w „Charlie Bubbles” z Lizą Minnelli. Kolejną nominację do Oscara przyniosła mu rola detektywa Herculesa Poirota w filmie „Morderstwo w Orient Ekspresie”. Trzeci raz do Oscara nominowany był za rolę w dramacie „Garderobiany”. Czwarty raz aktora nominowano w 2000 roku za rolę prawnika tytułowej bohaterki w filmie Stevena Soderbergha „Erin Brockovich”.



Dick Miller zm. 30 stycznia 2019 roku

Aktor znany jest z filmów takich jak: „Terminator”, „Gremliny rozrabiają”, „Pulp Fiction”, „A bucket of blood”, „Mali żołnierze”, „Skowyt”. Dick Miller współpracował m.in. z Jamesem Cameronem, Ednestem Dickersonem, Martinem Scorsese, Johnem Saylesem czy Joe'em Dante.



Ryszard Peryt zm. 23 stycznia 2019 roku

Urodzony w 1947 roku w Zielonej Górze Ryszard Peryt jest znany z tego, że jako jedyny na świecie zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta. Na scenie operowej zadebiutował w 1977 roku. W latach 90-tych założył Peryt Opera Institute i aktywnie promował inscenizacje utworów oratoryjnych. Na sezon 1996/1997 został dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego - Sceny Opery i Baletu. W ostatnich miesiącach został Dyrektorem Polskiej Opery Królewskiej. Obowiązki dyrektora pełnił do lipca 2018 ubiegłego roku.



June Whitfield zm. 29 grudnia 2018 roku

June Whitfield urodziła się w 1925 r. w Londynie. Swoją karierę aktorską rozpoczęła już w latach 40. ubiegłego stulecia. Dużą sławę zyskała w latach 80., kiedy z jej udziałem powstał sitcom „Terry and June”, ale międzynarodowy rozgłos Whitfield zawdzięczała grze w „Absolutnie Fantastycznych”. – Nie było nikogo, kto miałby więcej ciepła i więcej umiejętności, by podjąć się roli w tym serialu. Jej śmierć to wielka strata –powiedział producent telewizyjny Jon Plowman. Whitfield zrobiła również dużą karierę radiową, m.in. przez udział w słuchowiskach tworzonych na podstawie powieści Agathy Christie. W 2017 r. odebrała z rąk królowej Elżbiety tytuł Damy za wkład w kulturę brytyjską.



Penny Marshall zm. 17 grudnia 2018 roku

Jednym z pierwszych zadań aktorskich Marshall był występ w reklamie szamponu z Farrah Fawcettt. Zdobyła popularność głównie przez swoją rolę w serialu „Laverne and Shirley” (1976-83). Później występowała także w „Saturday night Live” oraz filmach m.in. Stevena Spielberga „1941”, Johna Hughesa „Ona będzie miała dziecko” czy Kenny’ego Ortegi „Hokus pokus”. Od połowy lat 80. została reżyserką filmów fabularnych. Największą sławę przyniósł jej przejmujący film „Przebudzenia” (1990) z Robertem De Niro i Robinem Williamsem.



Bernardo Bertolucci zm. 26 listopada 2018 roku

Urodzony w 1940 roku w Parmie syn poety Attilio Bertolucciego swoją przygodę z filmem zaczynał już w wieku 21 lat. Młody Bernardo uczył się przyszłego fachu jako asystent Piera Paolo Pasoliniego, reżyserującego film „Włóczykij”. Pasolini pomógł też zaczynającemu koledze, tworząc scenariusz dla jego pierwszego filmu – „Kostuchy” z 1962 roku. Osiem lat później Bertolucci otrze się o Oscara. Nominację za scenariusz zdobędzie „Konformista”. W 1972 roku włoski reżyser nakręci jedno ze swoich najbardziej znanych dzieł – kontrowersyjne ze względu na sceny erotyczne „Ostatnie tango w Paryżu”. Za ten tytuł otrzyma nominację do Oscara jako reżyser. Nominację do Złotej Palmy w Cannes dostanie lata później – za „Tragedię śmiesznego człowieka” z 1981 roku. Oscara przyniesie mu wreszcie „Ostatni cesarz”, który zdobył aż 9 statuetek, w tym za reżyserię i najlepszy scenariusz adaptowany. Do cenionych w kraju i na świecie filmów tego reżysera z pewnością należą też „Mały Budda”, „Ukryte pragnienia”, i „Marzyciele”.



Zbigniew Korpolewski zm. 25 listopada 2018 roku

Korpolewski prowadził między innymi koncerty The Rolling Stones i The Animals. Jego życiową partnerką była Irena Santor. Występował wraz z nią, Jerzym Połomski i Ireną Kwiatkowską m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Australii czy Kanadzie. Występował w Telewizji Polskiej w autorskim programie satyrycznym „Loża” u boku Tadeusza Rossa. Zanim przeszedł na emeryturę był dyrektorem w stołecznym Teatrze „Syrena”. Tworzył teksty satyryczne dla Hanki Bielickiej i do kabaretów „Dudek” czy „Egida”. W 2013 roku odznaczony został Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.



Andrzej Grembowicz zm. 18 listopada 2018 roku

Grembowicz publikował pod pseudonimem Robert Brutter. Miał na swoim koncie nie tylko książki, ale także teksty piosenek do serialu „Ranczo”. Tworzył scenariusze do seriali oraz filmów. Oprócz wspomnianych tytułów, współpracował m.in. przy filmach „Amok”, Fuks" i „Nocne graffiti”. Za scenariusz do „Tam, gdzie żyją Eskimosi”, został razem z Tomaszem Wiszniewskim wyróżniony Nagrodą Hartley-Merrill.



Stan Lee zm. 12 listopada 2018 roku

Amerykański scenarzysta, producent komiksowy i filmowy, wieloletni prezes i członek zarządu Marvel Comics. To on stworzył Spider-Mana, X-Menów, komiksowego Thora, Iron Mana, Czarną Panterę i Fantastyczną Czwórkę. W 2008 roku odznaczony został Narodowym Medalem Sztuki.