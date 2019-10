Rzecznik rządu wskazał, kto będzie premierem. „Sprawa nie podlega dyskusji”

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Sejmu zaplanowano na 12 listopada. W tym samym tygodniu powinniśmy poznać skład rządu, o czym na antenie Polsat News poinformował Piotr Müller. – Przed wyborami prezes Kaczyński mówił, że naturalnym kandydatem na premierem jest Mateusz Morawiecki i to on przez najbliższe cztery lata będzie szefem rządu – podkreślił rzecznik rządu dodając, że „sprawa ta nie podlega dyskusji” .

Ziobro wicepremierem?

Müller był pytany o to, czy wzmocnienie pozycji Solidarnej Polski i Porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy wpłynie jakoś na obsadzenie resortów. – Trwają dyskusje w tym zakresie, nie wszystkie ministerstwa są obsadzone. Pewien parytet pomiędzy partiami politycznymi jest już jasny – stwierdził rzecznik rządu dodając, że Zbigniew Ziobro nie chciał objąć stanowiska wicepremiera. – Z tego co wiem prośba, sugestia czy jakiś koalicyjny warunek w tej kwestii nigdy nie padał – podkreślił.

Gość Polsat News odniósł się także do wtorkowej wypowiedzi Jadwigi Emilewicz, która na antenie Radia Zet przyznała, że resort przedsiębiorczości i technologii przedstawi premierowi alternatywę dla kwestionowanego przez Komisję Europejską podatku handlowego. Zamiast niego ministerstwo miało proponować istniejący już w innych krajach „congestion tax”, czyli tzw. podatek od utrudnień w mieście zmuszający wielkopowierzchniowe sklepy do płacenia daniny od tego, jaki negatywny wpływ mają na swoją obecność w danej miejscowości. – Nie to miała na myśli. W związku z tym nie ma takich planów w tej chwili dotyczących wprowadzenia tego podatku – skomentował Müller dodając, że Emilewicz chciała po prostu powiedzieć o rozmowach, które „toczą się w zakresie różnego rodzaju sposobu opodatkowania” .

